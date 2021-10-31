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NASA показало найпотужніший спалах на Сонці 2021, що викликав сьогоднішню магнітну бурю

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Неділя 31 жовтня 2021 08:45
NASA показало найпотужніший спалах на Сонці 2021, що викликав сьогоднішню магнітну бурю Вчені показали найпотужніший спалах на Сонці в 2021 році (ілюстративне фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Потужний спалах, що стався кілька днів тому і викликав магнітну бурю рівня G3 30-31 жовтня, став найпотужнішим у 2021 році.

У космічному агентстві NASA показали, як виглядав викид маси.

За даними вчених, спалах класу Х стався ще вдень 28 жовтня, а прибуття хмари сонячної плазми сталося 30 жовтня і очікується ще сьогодні, 31 жовтня.

Фото і відео було зроблено з борту космічної обсерваторії (Solar Dynamics Observator). На кадрах можна побачити яскраву точку внизу зірки - це і є той самий спалах Х.

NASA показало найпотужніший спалах на Сонці 2021, що викликав сьогоднішню магнітну бурю

Фото: вчені показали спалах на сонці (blogs.nasa.gov)

"Ми очікуємо прибуття коронального викиду маси, викликаного сонячним спалахом X1, яка сталася два дні тому. Хмара сонячної плазми повинна прибути протягом наступних 6-18 годин. Сьогодні, 30 жовтня, і завтра, 31 жовтня, діють години сильної геомагнітної бурі G3", - пишуть вчені.

Що таке магнітна буря, і чому вона небезпечна

За деякими даними, геомагнітна буря, викликана подібними спалахами на Сонці, здатна впливати на самопочуття людей. Особливо це стосується літніх, тих, у кого є хронічні хвороби, серцево-судинні недуги, психічно нестабільних людей.

Магнітна буря може викликати головні болі, мігрень, стрибки тиску, збої в роботі серця, загострення наявних хвороб, безсоння, безпричинну втому, апатію, відчуття тривожності.

Раніше ми писали прогноз магнітних бур на листопад 2021. Вчені вважають, що в кінці осені нас чекає чотири удари.

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Магнітна буря
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