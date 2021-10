NASA показало найпотужніший спалах на Сонці 2021, що викликав сьогоднішню магнітну бурю

За даними вчених, спалах класу Х стався ще вдень 28 жовтня, а прибуття хмари сонячної плазми сталося 30 жовтня і очікується ще сьогодні, 31 жовтня.

Фото і відео було зроблено з борту космічної обсерваторії (Solar Dynamics Observator). На кадрах можна побачити яскраву точку внизу зірки - це і є той самий спалах Х.

Фото: вчені показали спалах на сонці (blogs.nasa.gov)

"Ми очікуємо прибуття коронального викиду маси, викликаного сонячним спалахом X1, яка сталася два дні тому. Хмара сонячної плазми повинна прибути протягом наступних 6-18 годин. Сьогодні, 30 жовтня, і завтра, 31 жовтня, діють години сильної геомагнітної бурі G3", - пишуть вчені.

We are awaiting the arrival of a coronal mass ejection launched by an X1 solar flare that took place two days ago. The solar plasma cloud should arrive within the next 6 to 18 hours. A strong G3 geomagnetic storm watch is in effect for today, 30 October and tomorrow, 31 October. pic.twitter.com/23b1wBezRv