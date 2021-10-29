Бережіть голови: найпотужніша магнітна буря накриє Землю на вихідних

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже в суботу вранці. За прогнозом фахівців, вплив цієї сильної бурі очікується також і в неділю.

Який період стане найнебезпечнішим і як допомогти організму в цей період – читайте нижче.

Найсильніша магнітна буря накриє Землю в суботу, близько 10 години ранку. Пошт відразу ця буря досягне рівня G1-п'ятого. Пік бурі буде дуже потужний, до рівня G2-шостого.

Найнебезпечнішим періодом стане проміжок з 12 до 20 годин. Вночі буря піде трохи на спад і вдарить з новою силою рано вранці в неділю. Полегшення настане тільки після обіду. Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття вже в п'ятницю ввечері, і негативний період триватиме до вечора неділі.

Така потужна магнітна буря може спричинити сильне погіршення здоров'я навіть в абсолютно здорових людей, а в піковий час можливі серйозні перебої в роботі електроніки та техніки.

Ще одну небезпеку для здоров'я людей може додати той фактор, що українці в ніч з суботи на неділю переводять годинник на зимовий час.

Магнітна буря 30-31 жовтня

Які неприємності зі здоров'ям можуть бути

Головні болі, мігрень

Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади

Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися

Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою

Порушення сну-безсоння або сонливість

Нудота і проблеми з травленням

Швидка стомлюваність, агресія

Загострення хронічних захворювань

Ломота в суглобах

Як допомогти організму під час магнітних бур

Нормалізувати режим сну - лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин.

З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу

Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет

Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами

Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця

Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну

Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням

Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.