Бережіть голови: найпотужніша магнітна буря накриє Землю на вихідних
Магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже в суботу вранці. За прогнозом фахівців, вплив цієї сильної бурі очікується також і в неділю.
Який період стане найнебезпечнішим і як допомогти організму в цей період – читайте нижче.
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в суботу, близько 10 години ранку. Пошт відразу ця буря досягне рівня G1-п'ятого. Пік бурі буде дуже потужний, до рівня G2-шостого.
Найнебезпечнішим періодом стане проміжок з 12 до 20 годин. Вночі буря піде трохи на спад і вдарить з новою силою рано вранці в неділю. Полегшення настане тільки після обіду. Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття вже в п'ятницю ввечері, і негативний період триватиме до вечора неділі.
Така потужна магнітна буря може спричинити сильне погіршення здоров'я навіть в абсолютно здорових людей, а в піковий час можливі серйозні перебої в роботі електроніки та техніки.
Ще одну небезпеку для здоров'я людей може додати той фактор, що українці в ніч з суботи на неділю переводять годинник на зимовий час.
Магнітна буря 30-31 жовтня
Які неприємності зі здоров'ям можуть бути
- Головні болі, мігрень
- Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади
- Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися
- Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою
- Порушення сну-безсоння або сонливість
- Нудота і проблеми з травленням
- Швидка стомлюваність, агресія
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в суглобах
Як допомогти організму під час магнітних бур
Нормалізувати режим сну - лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин.
З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу
Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет
Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами
Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця
Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну
Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням
Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
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