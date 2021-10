NASA показало самую мощную вспышку на Солнце 2021, вызвавшую сегодняшнюю магнитную бурю

По данным ученых, вспышка класса Х случилась еще днем 28 октября, а прибытие облака солнечной плазмы случилось 30 октября и ожидается еще сегодня, 31 октября.

Фото и видео было сделано с борта космической обсерватории (Solar Dynamics Observator). На кадрах можно увидеть яркую точку внизу звезды - это и есть та самая вспышка Х.

Фото: Ученые показали вспышку на Солнце (blogs.nasa.gov)

"Мы ожидаем прибытия коронального выброса массы, вызванного солнечной вспышкой X1, которая произошла два дня назад. Облако солнечной плазмы должно прибыть в течение следующих 6-18 часов. Сегодня, 30 октября, и завтра, 31 октября, действуют часы сильной геомагнитной бури G3", - пишут ученые.

We are awaiting the arrival of a coronal mass ejection launched by an X1 solar flare that took place two days ago. The solar plasma cloud should arrive within the next 6 to 18 hours. A strong G3 geomagnetic storm watch is in effect for today, 30 October and tomorrow, 31 October. pic.twitter.com/23b1wBezRv