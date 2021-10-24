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Вдарять відразу чотири магнітні бурі: з'явився календар небезпечних дат

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Неділя 24 жовтня 2021 07:00
Вдарять відразу чотири магнітні бурі: з'явився календар небезпечних дат Колаж РБК-Україна: Фото: магнітні бурі в листопаді 2021
Автор: Світлана Мащенко

Магнітні бурі в листопаді 2021-го очікуються чотири рази. Експерти назвали небезпечні дати, розповівши, як уберегти здоров'я.

Що таке магнітна буря, коли чекати ударів і як не постраждати – читайте в матеріалі Styler нижче.

Що таке магнітна буря і кому вона небезпечна

Магнітною або геомагнітною бурею експерти називають порушення магнітосфери планети, які виникають в результаті занадто ефективного обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Таке явище може викликати збої в роботі техніки, а також впливати на стан людей, схильних до впливу бур.

Вчені кажуть, що магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів.

Дати магнітних бур в листопаді 2021

В останній місяць осені магнітних бур буде чотири, пишуть Fakty. Удари середньої і слабкої сили нас чекають 11-го, 15-го, 18-го числа.

А 25 листопада, прогнозують експерти, нас чекає сильна магнітна буря.

Кому слід поберегтися?

Магнітні бурі можуть вплинути на здоров'я, самопочуття, настрій деяких людей.

В першу чергу схильні до геомагнітних коливань метеозалежні люди, літні, люди з хронічними хворобами, сердечники, ті, у кого є труднощі з серцево-судинною системою, а також психічно нестабільні люди.

У небезпечні дні можуть нагадати про себе старі травми, виникнути проблеми з серцем і судинами, наприклад, стрибки тиску, порушення серцевого ритму і так далі.

Як не розгубити здоров'я в дні магнітних бур

  • Повноцінно спіть по 7-8 годин. Під час нічного відпочинку провітрюйте приміщення, але уникайте протягів.
  • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, особливо, якщо хороша погода. Але влітку слід уникати відкритого сонця.
  • Правильно харчуйтеся, не перевантажуйте себе важкою, жирною, гострою їжею.
  • Відмовтеся від вживання алкогольних напоїв, по можливості – від куріння.
  • Слід мінімізувати вживання кави, міцного чаю, енергетиків, інших напоїв, що збуджують нервову систему.
  • Постарайтеся уникати стресів, не перевантажуйте себе як фізично, так і емоційно. Вирішення важливих питань відкладіть на інший день.
  • Якщо у вас є названі вище хвороби, можете проконсультуватися з лікарем, візьміть вихідний, тримайте необхідні ліки поруч.

Раніше ми писали що таке метеозалежність, хто їй схильний, і як уберегти своє здоров'я.

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Магнітна буря
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