"Нас никто не защитит": Ада Роговцева обратилась к украинцам с важными словами

Недавно 87-летняя Ада Роговцева попала в больницу , но быстро вернулась на сцену. И 21 ноября, в день ракетной атаки и удара по Днепру, актриса обратилась к украинцам и высказалась о войне, собственном творчестве и том, что действительно важно.

"Так Бог управил, что моя профессиональная жизнь длится уже почти 70 лет. С первого курса института я начала сниматься в кино и с того же времени начала ездить по Украине. За 70 лет все, почти все города Украины стали мне родными, каждый связан с определенным куском жизни, прожитым в нем, с определенным этапом личностного и профессионального становления", - написала Роговцева.

"А когда ежегодно возвращаешься со спектаклями в те же города, выходишь к зрителям на полтысячные и тысячные залы, то и люди становятся родными за гастрольные годы и годы. Разрывает мне сердце каждый взрыв в каждом городе! Но захлебываться отчаяньем - эффективная ли помощи, ведь так?" - добавила она.

Как выглядит Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

По словам актрисы, она делает то, что может - играет, выходит на сцену, зарабатывает, чтобы донатить. И сейчас она напомнила фанам, что ей не нужно дарить цветы. Деньги, которые зрители хотят потратить на букеты, она просит отправить в помощь армии.

"Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашего с вами большего удовольствия! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашему войску! Я счастлива, что на "Схоже на щастя" в Консерватории уже нет билетов на оба ноябрьских спектакля. Пусть не будет цветов на поклоне! Пусть будут донаты!" - написала звезда.

Актриса призвала поддержать сбор средств для роты беспилотных авиационных комплексов отряда беспилотных авиационных комплексов ВМС и для 35-й бригады морской пехоты.

"Донатьте за Глухов и Сумы, за Киев и Кривой Рог, за Одессу и Днепр, за свой родной город, за Украину, за разрушенные и потерянные мечты и жизнь! Нас никто не защитит, кроме нас самих!" - резюмировала Роговцева и оставила ссылку на "Банку" и "Конверт", где проводится сбор.