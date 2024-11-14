87-летняя Ада Роговцева попала в больницу

Популярная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу - это случилось около недели назад.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ее дочери, актрисы и режиссера Екатерины Степанковой в соцсети Facebook .

Судя по всему у Роговцевой были проблемы с сердцем.

"Безгранично благодарна Борису Михайловичу Тодурову и Центру сердца за то, что уже столько раз спасаете и возвращаете на сцену мою маму!" - отметила дочь именитой актрисы.

Она сообщила, что в очередной раз поверила в чудо, ведь врачи не давали конкретных сроков выздоровления, однако Роговцева уже пошла на поправку и даже успела сыграть выездной спектакль в Одессе.

"Снова я видела чудо. Мама. Ада Николаевна. Я смотрела на сцену и в очередной раз не верила своим глазам, что можно так овладевать собой, несмотря на многие различные факторы! Неделю назад мама была в больнице. Было тяжело. Отмена и перенос двух спектаклей. Невозможность посетить "Землю поэтов". И абсолютная неуверенность в дальнейших спектаклях и сроках выздоровления", - отметила Степанкова.

Также она опубликовала фото с Роговцевой после спектакля в Одессе.

Ада Роговцева с дочерью (фото: facebook.com/kate.stepankova)

К слову, Ада Роговцева - советская и украинская актриса театра и кино. Герой Украины.

Артистка имеет четыре театральные премии "Киевская пектораль" за лучшую женскую роль в спектаклях "Дама без камелий" (1991), "Обманутая" (1997), "Похоже на счастье" (2014), а также за выдающийся вклад в театральное искусство (2003).

Отметим, что ранее Роговцева раскрыла свой секрет борьбы со стрессом - актриса ведет дневники. Она объясняет, что таким образом анализирует обстоятельства, которые случаются в жизни, и учится лучше их понимать, а вместе с тем лучше понимать себя. Также она любит читать и анализировать книги.

Актрисе 87 лет (Фото: instagram.com/ada_rogovtseva)