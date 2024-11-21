"Нас ніхто не захистить": Ада Роговцева звернулася до українців з важливими словами

Нещодавно 87-річна Ада Роговцева потрапила у лікарню , але швидко повернулася на сцену. І 21 листопада, в день ракетної атаки та удару по Дніпру, акторка звернулася до українців й висловилася про війну, власну творчість та те, що дійсно важливо.

"Так Бог управив, що моє професійне життя триває вже майже 70 років. З першого курсу інституту я почала зніматися в кіно і з того ж часу почала їздити Україною. За 70 років всі, майже всі міста України стали мені рідними, кожне пов'язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становлення", - написала Роговцева.

"А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні і тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки і роки. Розриває мені серце кожен вибух у кожному місті! Та захлинатися відчаєм - навряд чи дієва допомога, чи не так?" - додала вона.

Як виглядає Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

За словами акторки, вона робить те, що може - грає, виходить на сцену, заробляє аби донатити. І нині вона нагадала фанам, що їй не потрібно дарувати квіти. Гроші, які глядачі хочуть витратити на букети, вона просить відправити на допомогу армії.

"Квіти зів'януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи! Нехай квіти проростуть помстою за наші міста! Нехай допоможуть мститися нашому війську! Я щаслива, що на "Схоже на щастя" у Консерваторії вже немає квитків на обидві листопадові вистави. Нехай не буде квітів на поклоні! Нехай будуть донати!" - написала зірка.

Також акторка закликала підтримати збір коштів для роти безпілотних авіаційних комплексів загону безпілотних авіаційних комплексів ВМС та для 35-ї бригади морської піхоти

"Донатьте за Глухів і Суми, за Київ і Кривий Ріг, за Одесу і Дніпро, за своє рідне місто, за Україну, за зруйновані і втрачені мрії та життя! Нас ніхто не захистить, крім нас самих!" - резюмувала Роговцева й залишила посилання на "Банку" та "Конверт", де проводяться збори.