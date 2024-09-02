87-летняя Ада Роговцева раскрыла свой способ борьбы со стрессом: "Это очень помогает"

Что сказала Роговцева

Так, по словам знаменитости, один из главных секретов ее успеха - это ведение дневников. Она объясняет, что таким образом анализирует обстоятельства, которые случаются в жизни, и учится лучше их понимать, а вместе с тем - лучше понимать себя.

"Что меня спасает до 87 лет - я с детства пишу дневники. Я всегда говорю людям пишите, пишите… Во-первых, ты обращаешься к себе, отношению к своей жизни, как ты прожил день. Ты сосредотачиваешься, ты очищаешься немного, понимаешь, что хорошо, что плохо. Работа начинается с этого. Это очень помогает", - говорит Ада.

Актриса дала интервью Суханову (скриншот)

87-летняя актриса вспомнила сон, приснившийся ей еще до аварии на Чернобыльской АЭС. И позже она была очень удивлена, когда прочла об этом уже после трагедии.

"У меня когда-то было большое удивление. Я когда-то прочла в дневнике, уже после Чернобыля, о том, что мне приснился сон мне приснился сон: я бегу по раскаленному асфальту, у меня ноги по колено проваливаются в этот асфальт, я их достаю, а они цели. Это было еще до аварии", - вспомнила женщина.

"Если бы я не написала еще в своем дневнике, я никогда бы в жизни даже не сопоставила. А сейчас, в том состоянии, в котором я писала книгу уже эту, она мне откликнулась. То есть ты на себе сосредотачиваешься", - подчеркнула она.

Еще одним утешением известной украинки являются книги. Она признается, что плохо запоминает даты и фамилии, однако сами ситуации хорошо запечатлеваются в ее памяти.

Алексей Суханов (скриншот)

"Так же с книгами. Это спасение. Это человеческое утешение. Писать можно во что бы то ни стало. Писать можно что угодно. У меня день сегодня был так себе, и ты уже об этом знаешь. Значит, уже следующий должен быть немного лучше. Это сосредоточенность на себе: как я, кто, кому я сделал плохое? Почему что-то не получилось?" - отметила Роговцева.

"На этом я живу - дневники и книги, Алеша. Я такая своеобразная женщина: я не запоминаю дат и фамилий. Но я запоминаю ситуации. В книгах есть ситуации, которых у тебя не было или были. Надо держать в голове: кто я? чем я могу помочь? Что я могу отдать? что у меня лишнее? Всю жизнь веду дневники, они уже в книги перешли, лежат по разным шкафам и ящикам", - добавила знаменитость.

Актрисе 87 лет (Фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

К слову, Ада Роговцева имеет звание героя Украины, является Кавалером ордена Княгини Ольги II степени и лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, а также - почетной гражданкой Киева.

В числе наград актрисы - четыре театральные премии "Киевская пектораль" за лучшую женскую роль в спектаклях "Дама без камелий" (1991), "Обманутая" (1997), "Похоже на счастье" (2014), а также за выдающийся вклад в театральное искусство (2003).