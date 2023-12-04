"Он человек слова": Ада Роговцева посвятила душераздирающий пост Валерию Залужному

Легенда украинского кинематографа и театра Ада Роговцева, которая имеет звание Героя Украины, высказалась о Валерии Залужном и выразила ему свою благодарность.

О том, какие слова народная артистка посвятила Залужному, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ады в Instagram-профиле.

Ада Роговцева посвятила теплые слова Валерию Залужному

Ада Роговцева выложила совместное фото с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины в социальную сеть Instagram и довольно щемяще подписала его.

"Благодарю судьбы за то, что подарила мне личное общение с Валерием Залужным до того, как его имя стало родным каждому украинцу и известным на весь мир. И прежде всего, что я узнала о Валерии Федоровиче, что он - человек слова", - начала свой пост актриса.

Ада Роговцева посвятила щемящее сообщение Валерию Залужному (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Роговцева напомнила, что именно благодаря его усилиям Дмитрий Коцюбайло, легендарный командир 1-й Штурмовой Роты ДУК, получил звание Героя Украины еще до того, как его подразделение вошло в ряды ВСУ. К сожалению, героя уже нет в живых.

"Остается незабываемой встреча Героя-добровольца Да Винчи и Главкома Залужного на сцене Октябрьского дворца, когда Валерий Федорович лично приехал, чтобы поздравить и прикрепить Золотую Звезду Героя на китель Дмитрия. Эта награда накануне вторжения в декабре 21-го года дала нам они почувствовали уважение войска к добровольческому движению", - вспоминает Ада в своей публикации.

Ада Роговцева из Да Винчи (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Также женщина подчеркнула, что среди ее друзей, которых в 2014 году судьба привела в армию, есть те, кому пришлось служить в подразделениях, которыми командовал Валерий Федорович. По их рассказам она убедилась в том, что увидела и сама: высокообразованный, профессиональный, человечный, смелый, полностью преданный военному делу, верный Украине. Залужный стал олицетворением своего войска и своего времени.

"За плечами генерала все ступени военного образования и все с отличием. на спасение Украине во времена тяжелых испытаний", - говорит народная артистка.

Свое обращение к Валерию Аду Роговцеву закончило на том, что всем нам удалось иметь Залужного во главе войска в это историческое время. А его безоговорочный авторитет генерала среди военных - один из столпов нашего сопротивления и устойчивости.