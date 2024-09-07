Волошин заинтриговал словами об отношениях с Тринчер

Скандальный блогер Александр Волошин неожиданно высказался о своей бывшей жене Анне Тринчер. Недавно певица заявляла, что не общается с бывшим мужем , но сейчас он заговорил о другом.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о своей бывшей Волошин рассказал в Stories на своей странице в Instagram

Так, блогер решил пообщаться с подписчиками и отвечал на их вопросы. И кто-то поинтересовался, поддержала ли Тринчер своего бывшего на фоне его скандального побега из Украины.

Волошин заявил, что его отношения с певицей улучшились. Более того, блогер уверяет, что Тринчер его поддерживала.

Волошин внезапно высказался о Тринчер (скриншот)

"Аня поддержала. И благодаря этой ситуации мы с ней наладили контакт", - заявил блогер.

Впрочем, больше деталей об общении с Тринчер Волошином не раскрыл. После развода пара редко говорит о своих отношениях, но и без скандалов не обходилось.

Весной блогер выпустил вместе с Артуром Ханумаком шоу, которое многим показалось пародией на подкасты их бывших - Тринчер и Алины Шаманской. Но потом Волошин уверял, что это произошло не по его вине.

Тринчер и Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Новым заявлением о "налаживании контакта" с бывшей он поставил под сомнение слова самой певицы. Дело в том, что она комментировала скандалы вокруг него и заявляла, что Волошин ей не отвечал.

"Я, честно говоря, совершенно потеряла связь с Сашей. Как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда у него произошла эта ситуация, мне попадались нарезки в TikTok, что я его не поддержала. Хотя я ему писала и даже позвонила. Но я ответа не получила, возможно, из-за каких-то собственных внутренних конфликтов со мной. Я абсолютно ничего не знаю", - говорила Тринчер.