У нас немає грошей: Зеленський підколов Богдана (відео)

Володимир Зеленський пожартував над Андрієм Богданом на відкритті Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який розпочав свою роботу 5 вересня.

Так, під час своєї промови президент України відзначив швидкість ремонту будівлі ВАКС, що на проспекті Перемоги. Судячи з усього, Зеленський навіть сам не розраховував, що ремонт вийде зробити за такі короткі терміни.

"Я вас вітаю. За один місяць, зробили ремонт", - звернувся Зеленський до присутніх суддів, журналістів та чиновників.

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Потім гарант спрямував свій погляд у бік глави Офісу президента.

"Ти бачиш, пане Богдане? Ми не можемо переїхати. А люди за один місяць роблять ремонт", - сказав Зеленський.

Таким чином Зеленський пригадав Богдану його нещодавнє інтерв'ю, в якому той заявив, що Офіс президента не буде переміщатися в Український дім, а залишиться на Банковій.

"У нас немає грошей", - відповів Зеленському присутній у залі Богдан.

Президенту нічого не залишалося, як просто посміхнутися.

Зеленський підколов Богдана на відкритті ВАКС

Нагадаємо, що в серпні Андрій Богдан та його заступники отримали першу зарплату, яка більше, ніж у Володимира Зеленського.

Раніше президент відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе в День Незалежності.