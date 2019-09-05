У нас немає грошей: Зеленський підколов Богдана (відео)

Зеленський весело пожартував над Богданом на відкриття Вищого антикорупційного суду в Києві
Володимир Зеленський пожартував над Андрієм Богданом на відкритті Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який розпочав свою роботу 5 вересня.
Так, під час своєї промови президент України відзначив швидкість ремонту будівлі ВАКС, що на проспекті Перемоги. Судячи з усього, Зеленський навіть сам не розраховував, що ремонт вийде зробити за такі короткі терміни.
"Я вас вітаю. За один місяць, зробили ремонт", - звернувся Зеленський до присутніх суддів, журналістів та чиновників.
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Потім гарант спрямував свій погляд у бік глави Офісу президента.
"Ти бачиш, пане Богдане? Ми не можемо переїхати. А люди за один місяць роблять ремонт", - сказав Зеленський.
Таким чином Зеленський пригадав Богдану його нещодавнє інтерв'ю, в якому той заявив, що Офіс президента не буде переміщатися в Український дім, а залишиться на Банковій.
"У нас немає грошей", - відповів Зеленському присутній у залі Богдан.
Президенту нічого не залишалося, як просто посміхнутися.
Зеленський підколов Богдана на відкритті ВАКС
Нагадаємо, що в серпні Андрій Богдан та його заступники отримали першу зарплату, яка більше, ніж у Володимира Зеленського.
Раніше президент відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе в День Незалежності.