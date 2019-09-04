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Більше, ніж у Зеленського: Богдан і керівництво Офісу президента почали отримувати зарплату

STYLERЖиття    04.09.2019 - 17:50
Більше, ніж у Зеленського: Богдан і керівництво Офісу президента почали отримувати зарплату
Богдан отримав зарплату більшу, ніж у Зеленського (фото: колаж РБК-Україна)

В Офісі президента почали отримувати зарплату

У серпні Андрій Богдан та його заступники отримали першу зарплату, яка більше, ніж у Володимира Зеленського. Про це повідомляють "Українські Новини".

Президенту України нарахована зарплата в розмірі 28 тисяч гривень. І це тільки його посадовий оклад. При цьому ніяких надбавок та премій у нього немає. З цієї зарплати було вирахувано 5460 гривень податків і зборів. Тому Зеленський отримав тільки 22540 гривень.

У свою чергу зарплата Богдана в серпні склала 39874 гривні. При цьому з цієї суми посадовий оклад становить 16919 гривень, а далі йдуть різні надбавки, включаючи надбавку за вислугу років - 4568 гривень, надбавку за роботу в умовах режимних обмежень - 2743 гривні, надбавку за інтенсивність праці - 8743 гривні та інші виплати.

Більше, ніж у Зеленського: Богдан і керівництво Офісу президента почали отримувати зарплату

Богдан отримав зарплату більше, ніж у Зеленського (ілюстративне фото: torange.biz)

Із заступників керівника Офісу найвища зарплата була у Руслана Рябошапки - 37644 гривні. При цьому заступники керівника Офісу Олексій Гончарук та Юрій Костюк в серпні отримали 32399 і 31724 гривні відповідно, що вище, ніж у Зеленського.

Найнижчі зарплати були заступника керівника Офісу Кирила Тимошенко - 26407 гривень і у першого заступника Сергія Трофімова - 25716 гривень. Всього у вересні Державне управління справами нараховує зарплату 379 працівникам Офісу адміністрації президента.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про те, що новий Кабмін піде у відставку, якщо не знизить тарифи на комунальні послуги.

Раніше повідомлялося про те, що стало відомо, чим володіє спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Ми також писали про те, що новий прем'єр Олексій Гончарук задекларував знімне житло і мільйони на руках.

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