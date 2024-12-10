"Поздравляю с юбилеем трижды предательницу". Сын Повалий неожиданно высказался о матери в день ее рождения

Сын предательницы Таисии Повалий, который недавно комментировал конфискацию имущества матери , на этот раз поздравил ее с днем рождения. Певица, как известно, 10 декабря отмечает свой праздник, и ее наследник удивил заявлением.

Что написал сын Повалий

В Instagram-stories он обнародовал архивное видео, где можно увидеть, как его мать выступала на сцене еще в период расцвета своей карьеры. Ролик он подписал словами: "Поздравляю с юбилеем трижды предательницу".

Денис Повалий назвал мать предательницей (фото: instagram.com/den_povaliy)

Денис Повалий назвал мать предательницей (фото: instagram.com/den_povaliy)

Повалий, как известно, вместе с семьей проживает в Испании, в доме, принадлежащем его звездной матери. Ранее, комментируя позицию певицы, мужчина заявлял, что это "ее отдельная история, к которой он не имеет отношения".

Однако в прошлом, когда Денис поздравлял мать с днем рождения ранее, то в публикации писал о том, что "будет любить ее независимо от того, что о ней говорят".

Интересно, что в начале полномасштабного вторжения в Украину Денис вместе с матерью находился в Москве. 24 февраля 2022 года они приняли участие в записи шоу, о чем говорилось в одном из заявлений потомка звезды:

"С днем рождения, дорогая мама. Знай, что я люблю тебя, независимо от того, что они говорят (и что ты делаешь или нет). По иронии судьбы, этот эпизод был снят именно 24.02.2022. Слава Богу, что успел записать хорошую музыку с самой близкой. Я только надеюсь, что лучшее еще впереди. Мы все должны молиться о мире".

Денис Повалий с матерью (фото: instagram.com/den_povaliy)

Заткм артист начал публиковать в своих соцсетях контент в поддержку Украины, в частности, например, крест ВСУ, а также посты на украинском языке.

Тем не менее, при этом Повалий распространял нарративы про "8 лет" и говорил, что россияне "пришли не просто так". Поэтому позиция Дениса для многих до сих пор остается непонятной.

"Чем таким человек провинился государству, что должен не только умирать за него, но еще и убивать? Только не надо о "придут насиловать ваших женщин" - не на ровном месте пришли. А после 8 лет АТО..." - выдавал наследник исполнительницы.

Где сейчас Таисия Повалий

Что касается самой певицы, она продолжает жить в стране-агрессоре РФ и даже уже успела получить российский паспорт. Уроженка Киевщины имеет полностью пророссийские взгляды и свято считает, что "РФ пришла спасать украинцев".

Таисия Повалий (фото: росСМИ)