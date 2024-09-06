Минюст планирует конфисковать права на тексты восьми песен Повалий
Министерство юстиции подало иск в суд на певицу и бывшую народную депутат от "Партии регионов" Таисию Повалий. У нее хотят конфисковать права на некоторые ее песни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минюста.
Как отметили в ведомстве, в Высший антикоррупционный суд был подан иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" в Повалий Таисию Николаевну.
С Повалий хотят взыскать имущество, которым она владеет прямо и косвенно. Среди него – 7 земельных участков, жилой дом и домовладение, а также 2 автомобиля и 4 устройства для отстрела патронов.
Кроме того, у Повалий хотят конфисковать имущественные права на музыку и слова до восьми ее песен. Какие именно это песни – не указано.
Повалий Таисия – украинская и русская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины. Она была народным депутатом Украины от партии "Партия регионов" (2012-2014). Повалий живет в столице России - Москве, и известна своими пророссийскими взглядами.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от Партии регионов Таисии Повалий. В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске, куда ее пригласил главарь луганских боевиков Леонид Пасечник.
Во время выступления певица призвала захватить всю Украину.
19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против более 2500 человек. В список попали политические деятели РФ и Белоруссии, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, общественные люди, актеры, писатели, музыканты. В список попали Ани Лорак, Таисия Повалий , Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова и другие.
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