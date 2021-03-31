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Ляшко задекларував житло і землю під Києвом. Всі гроші зберігає в банку

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 12:59
Ляшко задекларував житло і землю під Києвом. Всі гроші зберігає в банку Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко подав щорічну декларацію. Згідно з документом, у нього є житло і кілька ділянок під Києвом, а всі заощадження він зберігає в банку.

Декларацію опубліковано в Єдиному реєстрі.

Минулого року Ляшко отримав 617 000 гривень заробітної плати, 22 500 гривень відсотків від вкладу. Крім того, на рахунках у нього більше 250 000 гривень, 32 000 доларів і 58 євро.

У нього у власності три земельні ділянки в Київській області, а його дружина володіє квартирою в Броварах на 110 квадратних метрів і земельною ділянкою площею 1,2 гектара.

У головного санітарного лікаря є автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Нагадаємо, до цього декларацію подав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Згідно з документом, у нього є квартира в Києві на 340 квадратних метрів, кілька дорогих годинників та елітних автомобілів.

А міністра культури Олександра Ткаченка дві квартири (вартістю 1,6 млн і 1 млн гривень), дачний будинок (10, 88 млн гривень) та земельна ділянка (1,157 млн. гривень). Крім того, він має дорогі авто та квадроцикл.

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