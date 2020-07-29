Кабмін започаткував експериментальний проект е-квитка

Фото: е-квитк (РБК-Украина)

В рамках проекту хочуть об’єднати подорожі "Укрзалізницею" та метрополітен Києва

Кабмін започаткував експериментальний проект Єдиного електронного квитка. В рамках пілотного проекту хочуть об’єднати подорожі "Укрзалізницею" та метрополітен Києва.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій попросив встановити термін реалізації пілотного проекту до 30 червня 2021 року.

"Ми розробили цей експеримент (єдиний електронний квиток, - ред.), вже виходимо на пілотне тестування, щоб впровадити технологію єдиного електронного квитка, який дозволять скористатися послугами різних видів транспорту для найкращого планування подорожі та економії часу". - зазначив він.

Згодом додаватимуть інші міста і види транспорту, в тому числі внутрішні авіаперевезення.

Нагадаємо, раніше Владислав Криклій повідомив, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.

Крім того, в Україні готують запуск єдиного квитка на всі види транспорту.

Також у Києві вже з жовтня можуть запустити оплату за проїзд в транспорті банківською карткою.