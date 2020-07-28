Глава УЗ заявив, що нинішня бізнес-модель компанії себе зжила, потрібна реформа

Фото: Іван Юрик (nv.ua)

Юрик вважає, що УЗ повинна перейти на нову модель протягом двох-трьох років

"Укрзалізниці" необхідна реформа і розподіл бізнесів, нинішня бізнес-модель компанії себе зжила.

Про це заявив в.о. голови правління "Укрзализныци" Іван Юрик в інтерв'ю НВ.

"Неможливо продовжувати ту бізнес-модель, на якій зараз існує компанія. Ця модель не має права на життя. Криза оголила дисбаланси, які раніше були невидимими назовні, тому що вирішувалися усередині компанії", - сказав Юрик.

За його словами, до цього часу вантажний бізнес забезпечував достатньо доходів для УЗ і він фінансував збиткові пасажирські перевезення, інфраструктуру, оновлення основних засобів.

Юрик переконаний, різні напрямки бізнесу повинні бути розділені.

"Треба розділити ці кілька бізнес-вертикалей з окремими балансами і фінансами, які зараз об'єднані в одній корзині Пасажирський бізнес — збитковий, як у всьому світі. Він повинен покриватися користуючись коштами державного і місцевих бюджетів. Інфраструктурний оператор, фактично оператор шляху, завжди буде в державній власності. Він повинен фінансуватися тарифом доступу, який може частково дотувати з бюджету, як це відбувається в країнах Західної Європи", - додав Юрик.

Він так само підкреслив, усі перевізники повинні платити справедливий тариф доступу - і приватні перевізники, і майбутні пасажирський і вантажний оператори.

"Наш вантажний оператор повинен бути підготовлений не до державно регульованим тарифом, а до ринкових відносин", - зазначив Юрик.

Керівник компанії вважає, що УЗ повинна перейти на нову модель протягом двох-трьох років.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує тільки на папері.

На думку економіста Бориса Кушнірука, "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора лише після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.