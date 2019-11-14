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Так і залишилося: Арахамія зізнався, як Зеленський підписаний в його телефоні

STYLERЖиття    14.11.2019 - 12:13
Так і залишилося: Арахамія зізнався, як Зеленський підписаний в його телефоні
Арахамія розповів, як у нього підписаний Зеленський (Колаж РБК-Україна)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому запис складається з двох слів

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія зізнався, як президент України Володимир Зеленський підписаний в його телефоні. Це сталося після того, як стало відомо, що Зеленський дзвонив Арахамії під час засідання Верховної Ради. Також відомо, що свій мобільний телефон під час розмови з президентом Арахамія відніс голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і в цей момент зафіксували фотокореспонденти, що на екрані висвітилося два слова.

Як повідомляє видання Vesti, Давид Арахамія підтвердив, що під час розгляду закону про земельну реформу йому дзвонив президент України Володимир Зеленський. У кулуарах голова фракції Слуга народу зазначив, що Зеленський цікавився тим, що відбувається в парламенті, так як спостерігав за засіданням по телевізору.

Арахамія пояснив, що в його телефоні номер Володимира Зеленського записаний давно, задовго до того, як він став президентом.

"Це президент. Просто телефон. Ми познайомилися до того, як він став президентом. І було записано, ви знаєте, спочатку ім'я, а потім прізвище. Я як прізвище записав "Зе". І потім так і залишилося, хотів перейменувати давно. Але тепер я буду змушений це зробити", - сказала Давид Арахамія.

На фото можна побачити, що в телефоні Давида Арахамії президент України Володимир Зеленський підписаний як "Зе Вова".

Так і залишилося: Арахамія зізнався, як Зеленський підписаний в його телефоніАрахамія зізнався, як у нього в телефоні підписаний Зеленський (Фото: Вісті)

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Новини України Володимир ЗеленськийДавид Арахамія
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