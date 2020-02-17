Людям не зрозуміло: народних депутатів відчитали за поведінку в Раді

Дмитро Разумков (Фото: РБК-Україна)

Голова ВР Разумков відчитав нардепів за їжу, каву і телефони на робочому місці

Народні депутати Верховної ради України отримали догану за свою поведінку в будівлі парламенту, а також у сесійній залі. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернув увагу, що нардепи під час роботи постійно відволікаються на сторонні заняття і це викликає обурення у виборців.

Під час погоджувальної ради Разумков звернувся до депутатів і сказав, що їх поведінка в сесійній залі незрозуміла для людей.

"Я думаю, що і ви про це чуєте, що людям іноді незрозуміла поведінка народних депутатів, яку вони спостерігають у сесійній залі. І щодо кави, і щодо їжі, і щодо того, що народні депутати досить часто займаються своїми власними справами, то в телефонах, то ще щось", - зазначив голова ВР.

Він розповів, що недавно до нього підійшла вчителька і висловила своє обурення поведінкою депутатів, через те, що у неї немає можливості займатися іншими справами в робочий час.

"Підійшла вчителька і каже: "Ну дивіться, я так само, як і ви, ходжу на роботу, у мене робочий день рідко коротше, ніж день роботи народного депутата у Верховній Раді. У мене немає часу, коли я перевіряю зошити, спілкуюся з батьками, дітьми, займатися власними справами. У депутатів часу трохи більше?" – навів приклад Разумков.

Він додав, що хотів би бачити, як народні депутати працюють на користь держави та це повинні бачити виборці.

"Я розумію, що мені важко відповісти на це питання, воно чесне, воно правильне, але важко відповісти. Робімо так, щоб нам не було важко відповідати на такі питання, щоб у людей не було таких питань, щоб вони бачили, що народні депутати працюють на користь цієї держави, щоб вони це бачили та відчували", - резюмував голова Верховної Ради.

Дмитро Разумков відчитав народних депутатів за поведінку