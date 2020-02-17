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Я з задоволенням дам вам: нардеп від "Слуги народу" посварився з журналістами

STYLERЖиття    17.02.2020 - 17:01
Я з задоволенням дам вам: нардеп від "Слуги народу" посварився з журналістами
Артем Дмитрук (Фото: facebook.com.sluganarodu.dmytruk)

Народний депутат Артем Дмитрук осоромився у розмові з журналістами

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук потрапив в конфузную ситуацію з журналістами. Він відмовився розмовляти з представниками відразу двох видань та акцентував, що готовий відповідати на питання, але іншим журналістам.

Відео бесіди з нардепом Дмитруком опублікували в соціальній мережі Facebook. До Дмитрука підійшли журналістки видання "Радіо Свобода" і LB.ua і запитали з приводу подання постанови про звільнення глави НАБУ Артема Ситника.

"Я спілкуюся зі своїми виборцями, спілкуюся в окрузі, все правильно. А з вами, наприклад, не хочу. Це моя особиста думка. З задоволенням відповім іншому виданню, але не вам. Не хочу", - заявив Дмитрук.

Журналістці від "Радіо Свобода" Власті Лазур народний депутат сказав, що готовий спілкуватися, але в інших обставинах та попросив не провокувати.

"Ви серйозне видання, правильно? У гру не треба грати. Якщо ви хочете отримати від мене інтерв'ю або коментар, я вам із задоволенням дам, але не в такій обстановці, як ви зараз робите, добре? Не треба провокувати. Ви посміялися зараз, підходите по черзі до мене. Навіщо це робити? Давайте підійдіть до кого іншого десь на вулиці, але не до народного депутата. Майте те ж повагу до своєї роботи та до народних депутатів", - відповів нардеп журналістці.

На всі спроби журналістів поговорити, Дмитрук відповідав відмовою і повідомив, що у них тепер є хороший матеріал, який можна опублікувати.

"У вас буде хороший матеріал, зможете викласти та показати, як народний депутат не хоче давати коментар", - додав Дмитрук.

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