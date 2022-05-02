Нагадує Прип'ять: відео зруйнованого Харкова, зняте з висоти пташиного польоту

Телеведучий Дмитро Комаров, автор програми "Світ навиворіт", тепер їздить по Україні, фіксуючи її рани. Цього разу він показав, як виглядає Харків зараз, після більше двох місяців регулярних бомбардувань.

Дмитро запустив дрон над багатостраждальною Салтівкою.

"Харків. Салтівка, якою я її побачив... Це лише кілька будинків. Так виглядає весь район. І гірше. Багато будинків пробиті наскрізь. Та й в іншій частині Харкова немає необстріляних місць. Росіяни хочуть знищити Харків", - пише Дмитро.

За його словами, район нагадує Прип'ять, а з'являтися тут дуже небезпечно.

Безпечних місць у місті немає. Взагалі. Тобто зовсім. Прилетіти може, куди завгодно. Луплять градами, артою, ракетами. У центрі спокійніше, але ризик скрізь і завжди", - додав ведучий.

Комаров каже, що мінометами ворог вже не дістає - його відігнали ЗСУ.

"Приблизно тиждень тому я не міг пройти по відкритій місцевості на Салтівці довше 7-10 хвилин - тут же по нас летіли міни. Зараз злочинці з РФ вже не дістають мінами до Харкова, тому луплять по місту з градів і важкої арти. Зносять Салтівку з лиця землі", - написав він.