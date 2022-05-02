Дивіться відео, як українки вчаться розміновувати касетні боєприпаси та мінні поля
Через вторгнення РФ Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Шість українок відправилися до Косова, аби навчитися розмінуванню.
Про це пише Радіо Свобода.
"Ми віримо, що війна скоро закінчиться і залишить нам багато роботи. Я впевнена, що зможу стати у пригоді", - каже Анастасія Мінчукова, одна з дівчат-студенток.
Багатодітна мама Юлія Кателик з Краматорська каже, що як матір, розуміє, наскільки проблема серйозна. Особливо, якщо це стосується дітей.
Юля - педагог родом з Донецька
"Зараз ми зіткнулися з проблемою високої концентрації різних типів вибухонебезпечних предметів навколо. І, зважаючи на те, що діти також можуть зіштовхнутися з цією проблемою, це питання їхньої безпеки і здоров’я.
Так само, як і всіх інших українців, - каже Юля.
МАТ KOSOVO - одна з небагатьох цивільних шкіл розмінування
Тут вчать, як правильно знешкоджувати касетні боєприпаси, мінні поля і міни-пастки. Тут проходило навчання понад тисяча саперів для розмінування північних районів Сирії та Іраку.
Тренувальний центр базується на досвіді Косово - країни, яку 2000-х роках називали пороховою бочкою Європи. Тут було сотні мінних полів, тисячі нерозірваних касетних бомб. Це призвело до сотень жертв серед мирного населення вже після війни.
Раніше ми писали про медсестру з Лисичанська, яка через міни втратила дві ноги, частину руки, але не падає духом і навіть стала зіркою соцмереж.
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