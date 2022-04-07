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Винищувачі скидали бомби і поверталися знову: відео знищених районів під Черніговом

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Четвер 07 квітня 2022 13:25
Винищувачі скидали бомби і поверталися знову: відео знищених районів під Черніговом Скріншот відео: Чернігівську область показали на відео
Автор: Світлана Мащенко

Дмитро Комаров з початку війни показує світові, що російські окупанти роблять з українським народом. Остання поїздка телемандрівника була в Чернігівську область, де він показав страшенні руйнування від авіабомб, обстрілів і пожеж після них.

Відео з'явилося на каналі Комарова в YouTube.

В зйомці в режимі 360 градусів видно, що село повністю знищене російськими окупантами.

"Скільки сльоз я сьогодні бачив. Дуже важко говорити..." - розповідає Комаров.

Він показує воронки від авіабомб, якими накрили весь цей район.

Винищувачі скидали бомби і поверталися знову: відео знищених районів під Черніговом

Скріншот: Воронка від "тонника"

"Люди залишилися без нічого. Все, що десятиріччями заробляли. Не лишилося нічого. Причому це були масовані бомбардування. У тому числі 8 березня. Отакі подарунки російська армія і влада зробила українцям. Така в них спецоперація", - розповідає телеведучий.

Комаров переповідає розповідь очевидців: пілоти на малій висоті заходили на винищувачах, скидали по дві бомби, йшли на другий круг, розверталися і скидали ще.

Раніше ми писали, що Дмитро Комаров показав руйнування на Оболоні та в Києві.

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Дмитрий Комаров
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