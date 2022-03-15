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Мандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракет

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 13:58
Мандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракет Фото: Наслідки попадання снаряда в будинок на Оболоні в Києві (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)
Автор: Світлана Мащенко

Телеведучий Дмитро Комаров, який багато побачив під час подорожей по всьому світу, тепер їздить по Києву, показуючи світу горе і руйнування, що несуть нам російські ракети. Він побував на Оболоні та Куренівці, де зруйновані та пошкоджені житлові будинки, є постраждалі та загиблі.

Про це ведучий, який активно допомагає постраждалих від вибухів, написав у Facebook.

"Я багато побачив у житті. Але вчора було важко повірити, що це не страшний сон. Що це мій рідний Київ. Спокійний житловий масив Оболонь. Звичайна 9-поверхівка радянських часів - в такий же дорослішав я", - пише ведучий "Світу навиворіт".

Нижче відео і фото руйнувань на Оболоні

"Горе принесла російська ракета. Обвал. Пожежа. Смерть. Квартири зруйновані. Сльози людей. Відчай. Горе. Сотні зруйнованих мрій. Ще ввечері ці люди лягали спати з думками, як і більшість киян (і я теж), з думкою: "Ну якщо бомбардування - нас це не торкнеться. Київ великий". Але прилетіти може в будь-який будинок", - пише ведучий.

Мандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракет

Фото: наслідки попадання снаряда в будинок на Оболоні в Києві (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

"Я бував у Чорнобилі і Фукусімі. Я бачив, як страшно виглядають будинки, в яких зупинилося життя. В один момент. Вчора я побачив це вдома. Сніданок, який не встигли доїсти. Іграшки, які діти поспіхом кинули. Всі речі, все життя, все те, що сім'ї збирали десятиліттями, в одну мить знищено російською армією", - додав Дмитро.

Дивіться нижче наслідки попадання уламків збитої ракети на Куренівці:

Мандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракетМандрівник Дмитро Комаров тепер їздить по Києву, показуючи світу горе від російських ракет

Фото: руйнування на Куренівці в Києві (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Нагадаємо, що 14 березня в результаті ворожого обстрілу багатоповерхового будинку на столичній Оболоні загинула людина, ще трьох госпіталізували.

В цей же день уламки ракети впали на будинок на Куренівці. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

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Дмитрий Комаров Війна Росії проти України
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