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Напоминает Припять: видео разрушенного Харькова, снятое с высоты птичьего полета

Новина українською →
Харьков, Понедельник 02 мая 2022 14:20
Напоминает Припять: видео разрушенного Харькова, снятое с высоты птичьего полета Скриншот видео: Дмитрий Комаров показал Харьков
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий Дмитрий Комаров, автор программы "Мир наизнанку", теперь ездит по Украине, фиксируя ее раны. В этот раз он показал, как выглядит Харьков сейчас, после более двух месяцев регулярных бомбардировок.

Видео он поделился в своем Instagram.

Дмитрий запустил дрон над многострадальной Салтовкой.

"Харьков. Салтовка, какой я ее увидел... Это лишь несколько домов. Так выглядит весь район. И хуже. Многие дома пробиты насквозь. Да и в остальной части Харькова нет необстрелянных мест. Россияне хотят уничтожить Харьков", - пишет Дмитрий.

По его словам, район напоминает Припять, а появляться здесь очень опасно.

Безопасных мест в городе нет. Вообще. То есть совсем. Прилететь может, куда угодно. Лупят градами, артой, ракетами. В центре спокойнее, но риск везде и всегда", - добавил ведущий.

Комаров говорит, что минометами враг уже не достает - его отогнали ВСУ.

"Примерно неделю назад я не мог пройти по открытой местности на Салтовке дольше 7-10 минут - тут же по нам летели мины. Сейчас преступники из РФ уже не достают минами до Харькова, поэтому лупят по городу из градов и тяжелой арты. Сносят Салтовку с лица земли", - написал он.

Ранее Комаров показал видео уничтоженной Черниговской области, а также горе, которое принесли российские ракеты в Киев.

Мы писали также, что украинки учатся разминировать кассетные боеприпасы и минные поля.

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Дмитрий Комаров
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