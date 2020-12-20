Українцям приготували приємний сюрприз з пенсіями в 2021: хто буде отримувати більше

Пенсії в Україні різко підвищать у 2021 році (колаж: РБК-Україна)

У 2021 році в Україні ситуація з мінімальними пенсіями буде мінятися різко. Влада анонсувала надбавку до мінімальної виплати близько 400 гривень. Вже у квітні українців буде очікувати індексація пенсій. Як буде змінюватися сума виплат, і які категорії зможуть отримувати більше – розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Пенсії в Україні планують підвищувати в наступному році в кілька етапів. За даними чиновника, ще в перший квартал 2021 року українські пенсіонери отримають надбавку у 400 гривень до мінімальних виплат. Про це Лазебна розповіла в ефірі телеканалу "Украина24".

"Програма підвищення пенсій буде йти у наступному році в кілька етапів. Перше – у зв'язку з тим, що підвищується пенсія для людей, яким за 65 років і повний стаж. Мінімальна виплата росте на 400 грн – зараз 2000 грн, буде 2400", – пояснює Лабезна.

З середини літа пенсіонерів старше 75 років чекає аналогічна надбавка до виплат. Всі останні категорії пенсіонерів має торкнутися квітнева індексація, і також перерахунки через зміну прожиткового мінімуму.

"Потім у нас буде індексація пенсій, потім буде підвищення працюючим пенсіонерам, автоматичний перерахунок у квітні. У липні буде програма підвищення пенсій для віку 75+, підвищується на 400 грн, і два перерахунки мінімальних пенсій у зв'язку з прожитковим мінімумом – з липня та грудня", – повідомила глава Мінсоцполітики.

Як зазначила Лазебна, "дуже важливо в наступному році зробити індексацію пенсій".

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що отримувачів субсидій чекають нові перевірки.

А також розповідали про те, що в Україні планують тричі перерахувати пенсії – коли та скільки додадуть.