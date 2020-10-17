В Україні пенсіонерам будуть більше доплачувати: кому саме та скільки

Пенсія в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні пенсіонери можуть отримати надбавку до виплат за трудовий стаж - плюс 1% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян за кожен відпрацьований понад норму рік.

При цьому розмір надбавки при кожному перерахунку прожиткового мінімуму також буде рости. Про це передає "Обозреватель".

За словами юриста Олександра Плахотника, в грудні 2020-го надбавка за рік додаткового стажу буде збільшена з 17,12 до 17,69 гривні. Вже у 2021 році з липня вона підросте до 18,54 гривні, а з грудня 2021-го - до 19,34 гривні.

Хто має право на надбавку до пенсій

Доплачувати до пенсій будуть жінкам-пенсіонерам, які відпрацювали понад 30 років. На надбавку можуть розраховувати чоловіки зі стажем 35 років і більше. Всі громадяни, які вирішили вийти на пенсію пізніше за власним бажанням, а саме:

на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 1 року;

на 0,75% - у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців

Хто може позбутися права на надбавки

Юрист відзначив важливість саме офіційної роботи, з оформленням за трудовим договором. Тому закликав звертатися до своїх роботодавців з відповідним проханням, щоб узаконити ваші відносини відповідно до Трудового кодексу.

Якщо шеф не захоче цього робити, варто задуматися про звільнення, каже він.

Також юрист нагадав, що всі, хто працює неофіційно, позбавляються можливості отримати пенсію і не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку та навіть субсидію.

Раніше ми розповідали, як в Україні у 2021 році піднімуться виплати пенсіонерам.

Нагадаємо також, що нещодавно українцям пояснили, як можна оформити пенсію онлайн.