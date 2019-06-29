Нарешті ідеальна погода: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Погода в Україні 30 червня буде ідеальною – температура повітря триматиметься в межах +22... +30 градусів, очікується мінлива хмарність та легкий вітер. У деяких областях, згідно з прогнозом Наталії Діденко і Укргідрометцентру, очікуються дощі.

"В неділю температура повітря очікується в межах +22... +26 градусів, на Заході +25+29 градусів, на Сході +21+24 градуси, - написала Діденко. - Дощі в Україні, ймовірно, будуть завтра у східній частині, місцями в центральних областях, проте місцями невеликі".

За даними синоптика у Києві погода також буде приємною.

"У Києві 30-е червня буде приємним: істотні опади - навряд чи, температура повітря - краще не буває, вдень +24... +26 градусів, вночі та вранці можна послухати жаб або машинку, яка стриже траву при +15... +18 градусів", - додала синоптик.

Погода в Україні 30 червня - синоптики дали прогноз на неділю (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

В Укргідрометцентрі додали, що в східних регіонах на кілька градусів температура буде нижче +22... +24 градуси. При цьому дощі очікуються в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Жарко буде тільки в деяких західних регіонах – там температура досягне +28... +31 градуса.

Погода в Україні 30 червня - синоптики дали прогноз на неділю (скріншот: meteo.gov.ua)

30 червня в Україні, крім західних і північних регіонів, утримається надзвичайний рівень пожежонебезпеки.

Народний прогноз: 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (зволікає в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час видно зірниці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб - стогне, значить бурі не обминути.

Погода в Україні 30 червня - синоптики дали прогноз на неділю (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли в яких регіонах буде негода.

До цього у Франції був побитий абсолютний температурний рекорд.