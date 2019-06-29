ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра в Україні потепліє до +29

Новини » Суспільство    29.06.2019 - 16:26
Завтра в Україні потепліє до +29
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями можливі невеликі дощі

Погода в Україні в останній день червня буде теплою та переважно без опадів, вдень очікується до +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра, 30 червня, очікується комфортна погода, вдень температура повітря коливатиметься в межах +22…+26. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +29, на сході температура коливатиметься від +21 до +24.

Також Діденко зазначила, що у східних та деяких центральних областях імовірні невеликі дощі. В усіх інших регіонах - опадів не очікується, однак буде хмарно.

У столиці 30 червня погода також не принесе суттєвих опадів. Вдень температура у Києві коливатиметься від +24 до +26, вночі від +15 до +18.

Завтра в Україні потепліє до +29

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спекотна погода. За словами синоптика, спека в Україну повернеться вже в перший день липня, одна поступово температура буде спадати.

РБК-Україна писало, що за даними Укргідрометцентру, погода в Україні 29 червня буде переважно сонячною, лише у східних та північних областях - дощі та місцями грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +27, а вночі від +9 до +17.

Синоптик розповіла про погоду на вихідних В Україні через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів
Новини України ГідрометцентрдиденкоПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся