Завтра в Україні потепліє до +29

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями можливі невеликі дощі

Погода в Україні в останній день червня буде теплою та переважно без опадів, вдень очікується до +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра, 30 червня, очікується комфортна погода, вдень температура повітря коливатиметься в межах +22…+26. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +29, на сході температура коливатиметься від +21 до +24.

Також Діденко зазначила, що у східних та деяких центральних областях імовірні невеликі дощі. В усіх інших регіонах - опадів не очікується, однак буде хмарно.

У столиці 30 червня погода також не принесе суттєвих опадів. Вдень температура у Києві коливатиметься від +24 до +26, вночі від +15 до +18.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спекотна погода. За словами синоптика, спека в Україну повернеться вже в перший день липня, одна поступово температура буде спадати.

РБК-Україна писало, що за даними Укргідрометцентру, погода в Україні 29 червня буде переважно сонячною, лише у східних та північних областях - дощі та місцями грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +27, а вночі від +9 до +17.