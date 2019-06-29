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Сильні дощі та грози: синоптики розповіли в яких регіонах буде негода

STYLERЖиття    29.06.2019 - 07:17
Сильні дощі та грози: синоптики розповіли в яких регіонах буде негода
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Синоптики не всіх українців порадували своїм прогнозом на суботу

Погода в Україні на суботу, 29 червня, принесе східним областям дощі разом з грозами. При цьому на Заході та Півдні України буде сонячно, без опадів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Дощі з грозами очікуються в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях. У Донецьку дощ буде йти і вдень, і вночі. Температура повітря вдень складе +23... +25 градусів тепла.

У Харкові дощі пройдуть також вдень і вночі. При цьому вдень температура повітря складе +19... +21. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.

Сильні дощі та грози: синоптики розповіли в яких регіонах буде негодаСильні дощі та грози: синоптики розповіли в яких регіонах буде негода

Погода в Україні 29 червня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Вдень дощі також пройдуть в Черкаській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях.

У західній частині країни очікується сонячна погода без опадів. При цьому температура повітря буде коливатися від 20 до 22 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.

На Півдні України буде сонячна тепла погода без опадів, удень +25...+27. В окупованому Криму також без дощу, вдень повітря прогріється до +25.

На Півночі вдень пройдуть дощі. У Чернігові вдень температура повітря не перевищить +21 градус.

У Києві вдень очікується дощ і +19... +21. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.

Нагадаємо, що Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спекотне літо.

Раніше повідомлялося про те, що синоптики дали небезпечний прогноз погоди на липень.

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