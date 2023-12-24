Надя Дорофеева ошеломила странным подарком, который получила от ее фан-клуба

Украинская певица Надя Дорофеева рассекретила необычный подарок, который она получила в свое время от фанатов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу музыкального лейбла Promini.

Что чаще всего дарят певице фаны

По словам артистки, больше всего в качестве презента она получает носки и одежду, которые действительно носит.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Они просто крутые. Чаще всего - это носки. Все знают, что я очень люблю, когда ноги в тепле. И мне постоянно их дарят. Единственное, на что я намекаю, что мне нравятся однотонные. Фан-клуб вообще стал такие крутые подарки дарить. И вещи, которые я реально ношу, то вышивка какая-то ручная...", - поделилась Дорофеева.

Однако есть подарок, который исполнительница точно никогда не забудет, - это щеточка для пупка.

"Из странного - щеточка для пупка. Это было интересно", - вспомнила Надя.