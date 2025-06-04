Надя Дорофеева показала фасон штанов, который стал настоящим трендом 2025 года

Известная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ с брюками-парашютами - именно такая модель стала настоящим хитом сезона.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram рассказывает подробнее, с чем их носит Дорофеева и почему такие штаны стали трендом.
Как и многие украинские знаменитости, певица имеет свой собственный стиль и следует модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в блоге снимками как в повседневных луках, так и стильными образами со съемок и различных мероприятий.
На этот раз Дорофеева продемонстрировала аутфит с трендовыми брюками-парашютами. Штаны молочного оттенка она надела с белой футболкой и серым пиджаком.
Также она дополнила лук кроссовками на массивной подошве и маленькой сумкой.
Дорофеева показала самые модные штаны на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Также она продемонстрировала, что их можно носить на пляж с купальником.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Судя по всему в гардеробе певицы есть несколько брюк такого фасона. Еще один вариант - бежевого цвета, который она сочетает с футболкой и легкой ветровкой в тон к штанам.
Дорофеева показала самые модные штаны на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Отметим, что брюки-парашюты - это трендовый фасон широких брюк, которые получили название благодаря сходству с формой парашюта: они объемные, свободные, собранные внизу или имеют кулиски, что создает эффект "надутого" силуэта.
Основные черты таких штанов
Мода циклична, и 2025-й - это расцвет эстетики начала 2000-х. Брюки-парашюты - прямая отсылка к той эпохе: тогда их носили звезды хип-хопа, поп-культуры и активного streetstyle.
Сегодня этот стиль переживает ренессанс: снова в тренде блестки, объемные силуэты, и "парашюты" идеально вписываются в эту волну.
После пандемии и растущей популярности сочетания спорта и моды потребители ценят комфорт не меньше, чем эстетику.
Штаны-парашюты:
Брюки-парашюты стали унисекс-трендом - их носят как женщины, так и мужчины.
Они хорошо сочетаются с:
Это тренд, размывающий рамки классической женской или мужской моды.
Брюки-парашюты - невероятно универсальны, их можно носить с:
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