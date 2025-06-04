Надя Дорофеева показала фасон штанов, который стал настоящим трендом 2025 года

Какой образ выбрала Надя Дорофеева

Как и многие украинские знаменитости, певица имеет свой собственный стиль и следует модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в блоге снимками как в повседневных луках, так и стильными образами со съемок и различных мероприятий.

На этот раз Дорофеева продемонстрировала аутфит с трендовыми брюками-парашютами. Штаны молочного оттенка она надела с белой футболкой и серым пиджаком.

Также она дополнила лук кроссовками на массивной подошве и маленькой сумкой.

Дорофеева показала самые модные штаны на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также она продемонстрировала, что их можно носить на пляж с купальником.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Судя по всему в гардеробе певицы есть несколько брюк такого фасона. Еще один вариант - бежевого цвета, который она сочетает с футболкой и легкой ветровкой в тон к штанам.

Дорофеева показала самые модные штаны на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что брюки-парашюты - это трендовый фасон широких брюк, которые получили название благодаря сходству с формой парашюта: они объемные, свободные, собранные внизу или имеют кулиски, что создает эффект "надутого" силуэта.

Основные черты таких штанов

силуэт: очень широкий, мешковатый

талия: обычно высокая или средняя, ​​часто на резинке или с кулиской

материал: легкие ткани - нейлон, хлопок, иногда водостойкие

детали: могут иметь большие карманы, застежки, регулировку на штанинах, резинки или шнурки внизу

сходство: напоминают брюки для активного отдыха или элементы армейской одежды.

Почему брюки-парашюты - это тренд 2025

Возвращение моды 2000-х

Мода циклична, и 2025-й - это расцвет эстетики начала 2000-х. Брюки-парашюты - прямая отсылка к той эпохе: тогда их носили звезды хип-хопа, поп-культуры и активного streetstyle.

Сегодня этот стиль переживает ренессанс: снова в тренде блестки, объемные силуэты, и "парашюты" идеально вписываются в эту волну.

Комфорт стал главным элементом стиля

После пандемии и растущей популярности сочетания спорта и моды потребители ценят комфорт не меньше, чем эстетику.

Штаны-парашюты:

легкие, не ограничивающие движений

хорошо подходят для активной городской жизни

подчеркивают непринужденный, но продуманный стиль.

Глобальный тренд на уличную моду

Брюки-парашюты стали унисекс-трендом - их носят как женщины, так и мужчины.

Они хорошо сочетаются с:

oversize-футболками

кроп-топами

спортивной обувью, ugly sneakers, сандалиями.

Это тренд, размывающий рамки классической женской или мужской моды.

Универсальность

Брюки-парашюты - невероятно универсальны, их можно носить с: