Надя Дорофєєва показала фасон штанів, який став справжнім трендом 2025 року

Відома українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ зі штанами-парашутами - саме така модель стала справжнім хітом сезону.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram розповідає докладніше, з чим їх носить Дорофєєва і чому такі штани стали трендом.
Як і багато українських знаменитостей, співачка має свій власний стиль і слідує модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в блозі знімками як у повсякденних луках, так і стильними образами зі зйомок і різних заходів.
Цього разу Дорофєєва продемонструвала аутфіт із трендовими штанами-парашутами. Штани молочного відтінку вона одягла з білою футболкою і сірим піджаком.
Також вона доповнила лук кросівками на масивній підошві та маленькою сумкою.
Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Також вона продемонструвала, що їх можна носити на пляж із купальником.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Судячи з усього в гардеробі співачки є кілька штанів такого фасону. Ще один варіант - бежевого кольору, який вона поєднує з футболкою і легкою вітрівкою в тон до штанів.
Дорофєєва показала наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Зазначимо, що штани-парашути - це трендовий фасон широких штанів, які отримали назву завдяки схожості з формою парашута: вони об'ємні, вільні, зібрані внизу або мають куліски, що створює ефект "надутого" силуету.
Основні риси таких штанів
Мода циклічна, і 2025-й - це розквіт естетики початку 2000-х. Штани-парашути - пряме відсилання до тієї епохи: тоді їх носили зірки хіп-хопу, поп-культури й активного streetstyle.
Сьогодні цей стиль переживає ренесанс: знову в тренді блискітки, об'ємні силуети, і "парашути" ідеально вписуються в цю хвилю.
Після пандемії та дедалі більшої популярності поєднання спорту й моди споживачі цінують комфорт не менше, ніж естетику.
Штани-парашути:
Штани-парашути стали унісекс-трендом - їх носять як жінки, так і чоловіки.
Вони добре поєднуються з:
Це тренд, що розмиває рамки класичної жіночої або чоловічої моди.
Штани-парашути - неймовірно універсальні, їх можна носити з:
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