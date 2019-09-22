Насувається серйозна економічна криза: як зміняться ціни на бензин

Ціни на бензин в Україні не повинні підвищитися через протистояння між хуситами і саудити на Близькому Сході. Експерти прогнозують, що загострення конфлікту може спровокувати серйозну економічну кризу, однак якщо це станеться, то значна інфляція торкнеться всі сфери економічного життя більшості країн. Експерти дали прогноз цін на бензин в Україні, передає "Сьогодні".

Ціни на нафту на міжнародному ринку

Вартість нафти після атаки найбільших у світі нафтопереробних заводів в перший день зросла на 20%. На ф'ючерси марки Brent ціни піднялися в середньому з 60 майже до 69 доларів за барель (причому були скачки до 71 дол.), марки WTI – з 55 до 63 дол. Таких цін не було з квітня цього року. Потім – після заспокійливих заяв Ер-Ріяда, що до кінця вересня колишній обсяг поставок буде відновлено, і відкриття стратегічних запасів США – ринки дещо заспокоїлися.

До середи, 18 вересня, ціни на Brent знизилися до 63,5 долара за барель, WTI впала нижче 58 доларів. Однак потім нафта знову почала дорожчати. У п'ятницю, 20 вересня, ф'ючерси на нафту марки Brent досягали 65 доларів за барель, марки WTO – 58,85 дол.

Ціни на бензин в Україні - експерти попередили про серйозній економічній кризі (фото: pixabay.com)

Експерти вважають, що в короткостроковій перспективі ціни продовжать зростати, хоча і не сильно. Країни-виробники нафти виявляться у виграші, але вони можуть скористатися своїм становищем, щоб дестабілізувати ринок для нарощування видобутку (яка зараз штучно стримується для підтримки цін на прийнятному для нафтових країн рівні), і ціни знову впадуть.

Ціни на бензин в Україні

Економіст, завсектором інституційної економіки Інституту економіки та прогнозування Олег Яременко розповів, як відіб'ється нафтовий конфлікт на цінах світлих нафтопродуктів в нашій країні.

Саме по собі підвищення цін на нафту не стане причиною для подорожчання бензину та інших видів палива. Хіба що деякі можуть використовувати паніку просто як привід для підвищення цін.

"Вся ця ситуація, пов'язана з Саудівською Аравією, є чисто ситуативною. Реакція сировинних і фінансових ринків досить прогнозованою в такій ситуації. Вони можуть купірувати такого роду шоки, причому мало не "на автоматі". Тому тут не варто розраховувати, що цей фактор подіє", – заявив Яременко.

Ціни на бензин в Україні - експерти попередили про серйозній економічній кризі (колаж РБК-Україна)

Цю ж точку зору підтримує незалежний економічний експерт Борис Кушнірук.

"Безпосередньо ця ситуація на вартості бензину не позначиться. Тому що запасів нафти в Саудівській Аравії, і в Європі достатньо для того, щоб забезпечити виконання поточних зобов'язань. Стрибок цін, який був, швидше, носив спекулятивний характер і потім почав відігравати назад. В подальшому, може, ціни піднімуться, але дуже не набагато", – вважає експерт.

А ось Володимир Позній припускає, що подорожчання нафтопродуктів таки може відбутися.

"До кінця тижня нафта і раніше торгується на 7,5% вище рівнів до атаки. Причому важливо, що тепер учасники ринку можуть тривалий час тримати котирування на підвищених рівнях, закладаючи в них потенційні ризики повторення події. Премія за ризики може позначитися на цінах на бензозаправках вже незабаром", – аргументує він.

Ціни на бензин в Україні - експерти попередили про серйозній економічній кризі (фото: statoil.com)

Оскільки частка пального досить висока вартість багатьох товарів і послуг (насамперед комунальних), то подорожчання нафтопродуктів – якщо воно відбудеться – призведе до незапланованого і погано контрольованого зростання інфляції.

"Інфляція може зрости на 1-2 процентних пункти вже протягом найближчих двох кварталів", – прогнозує Володимир Позній.

При цьому він зазначає, що якщо українська гривня продовжить зміцнюватися, то це буде стримувати загальне підвищення рівня цін.

"Варто зазначити, що ринки дуже акуратно реагували на цю подію, і ситуація в цілому не перекинулася на фондові і валютні ринки", – додає експерт.