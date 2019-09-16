Ціни на нафту злетіли після атаки на НПЗ в Саудівській Аравії

Фото: пожежа на НПЗ у Саудівській Аравії (twitter.com)

Нафта марки Brent подорожчала на 11 відсотків, а нафта американської марки WTI на 10 відсотків

Ціни на нафту злетіли після атаки на нафтопереробний завод (НПЗ) в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що напад безпілотників на два нафтопереробних заводи в Саудівській Аравії призвело до рекордного зростання цін за останні півроку.

"Нафта марки Brent в понеділок, 16 вересня, подорожчала на 11 відсотків і продавалася за 66,82 долара за барель, а нафта американської марки WTI - за 60,19 доларів (плюс 10 відсотків)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії планується відновити видобуток нафти, призупинену через атаки на НПЗ. Планується, що до вечора понеділка, 16 вересня, вдасться відновити третину обсягів нафтовидобутку. Аналітики прогнозують, що повністю відновити роботу вдасться за місяці.

Як повідомляло РБК-Україна, на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронів.

Відповідальність за напад на саудівський НПЗ взяли єменські повстанці - хусити. Представник хуситов розповів, що атака на нафтовий об'єкт Саудівської Аравії була здійснена з допомогою 10 дронов. Хусити підкреслили, що напади триватимуть, поки Саудівська Аравія не припинить війну в Ємені.