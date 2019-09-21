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Ціни на нафту показали рекордне тижневе зростання

Новини » Енергетика    21.09.2019 - 11:44
Ціни на нафту показали рекордне тижневе зростання
Ілюстративне фото (statoil.com)

Ціни на Brent за тиждень зросли майже на 7%

Ціни на північноморську нафту марки Brent показали максимальне тижневе зростання з початку 2019 роки після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що нафта Brent за тиждень показала найбільший ріст з січня - 6,7%. Відзначимо, на початку тижня ціни різко пішли вгору - майже на 14% - після атаки дронів на саудівський нафтопереробний завод і подальшим скороченням видобутку. Тоді ціни виросли майже до 70 доларів за барель.

Вже наступного дня ціни почали опускатися на обіцянках Саудівської Аравії відновити обсяги видобутку. У п'ятницю вартість листопадових ф'ючерсів Brent знизилася до 64,28 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія приєдналася до патрулювання вод поблизу Ірану. До цього до кампанії з патрулювання в Перській затоці приєдналися Великобританія, Австралія і Бахрейн.

Крім того, Саудівська Аравія заявляла, що надасть докази причетності Ірану до атак на нафтопереробний завод Saudi Aramco.

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