Надвигается серьезный экономический кризис: как изменятся цены на бензин

Цены на бензин в Украине не должны повыситься из-за противостояния между хуситами и саудитами на Ближнем Востоке. Эксперты прогнозируют, что обострение конфликта может спровоцировать серьезный экономический кризис, однако если это произойдет, то существенная инфляция затронет все сферы экономической жизни большинства стран. Эксперты дали прогноз цен на бензин в Украине, передает "Сегодня".

Цены на нефть на международном рынке

Стоимость нефти после атаки крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в первый день возросла на 20%. На фьючерсы марки Brent цены поднялись в среднем с 60 почти до 69 долларов за баррель (причем были скачки до 71 долл.), марки WTI – с 55 до 63 долл. Таких цен не было с апреля этого года. Затем – после "успокоительных" заявлений Эр-Рияда, что до конца сентября прежний объем поставок будет восстановлен, и открытия стратегических запасов США – рынки несколько успокоились.

К среде, 18 сентября, цены на Brent снизились до 63,5 доллара за баррель, WTI – упала ниже 58 долларов. Однако потом нефть вновь начала дорожать. В пятницу, 20 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent достигали 65 долларов за баррель, марки WTO – 58,85 долл.

Цены на бензин в Украине - эксперты предупредили о серьезном экономическом кризисе (фото: pixabay.com)

Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе цены продолжат расти, хотя и не сильно. Страны-производители нефти окажутся в выигрыше, но они могут воспользоваться своим положением, чтобы дестабилизировать рынок для наращивания добычи (которая сейчас искусственно сдерживается для поддержания цен на приемлемом для нефтяных стран уровне), и цены вновь упадут.

Цены на бензин в Украине

Экономист, завсектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко рассказал, как отразится нефтяной конфликт на ценах светлых нефтепродуктов в нашей стране.

Само по себе повышение цен на нефть не станет причиной для подорожания бензина и других видов топлива. Разве что некоторые могут использовать панику просто как повод для повышения цен.

"Вся эта ситуация, связанная с Саудовской Аравией, является чисто ситуативной. Реакция сырьевых и финансовых рынков достаточно прогнозирована в такой ситуации. Они могут купировать такого рода шоки, причем чуть ли не "на автомате". Поэтому тут не стоит рассчитывать, что этот фактор подействует", – заявил Яременко.

Цены на бензин в Украине - эксперты предупредили о серьезном экономическом кризисе (коллаж РБК-Украина)

Эту же точку зрения поддерживает независимый экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Напрямую эта ситуация на стоимости бензина не отразится. Потому что запасов нефти и в Саудовской Аравии, и в Европе достаточно для того, чтобы обеспечить выполнение текущих обязательств. Скачок цен, который был, скорее, носил спекулятивный характер и потом начал отыгрывать назад. В дальнейшем, может, цены и поднимутся, но очень не намного", – полагает эксперт.

А вот Владимир Позний предполагает, что подорожание нефтепродуктов таки может произойти.

"К концу недели нефть по-прежнему торгуется на 7,5% выше уровней до атаки. Причем важно, что теперь участники рынка могут продолжительное время держать котировки на повышенных уровнях, закладывая в них потенциальные риски повторения события. Премия за риски может отразиться на ценах на бензозаправках уже в скором времени", – аргументирует он.

Цены на бензин в Украине - эксперты предупредили о серьезном экономическом кризисе (фото: statoil.com)

Поскольку доля горючего довольно высока в стоимости многих товаров и услуг (прежде всего коммунальных), то подорожание нефтепродуктов – если оно произойдет – приведет к незапланированному и плохо контролируемому росту инфляции.

"Инфляция может вырасти на 1-2 процентных пункта уже в течение ближайших двух кварталов", – прогнозирует Владимир Позний.

При этом он отмечает, что если украинская гривня продолжит укрепляться, то это будет сдерживать общее повышение уровня цен.

"Стоит отметить, что рынки весьма аккуратно реагировали на это событие, и ситуация в целом не перекинулась на фондовые и валютные рынки", – добавляет эксперт.