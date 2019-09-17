ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Непізнані безпілотники здійснили атаку на будівлі на сирійсько-іракському кордоні

Новини » В світі    17.09.2019 - 15:27
Непізнані безпілотники здійснили атаку на будівлі на сирійсько-іракському кордоні
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Безпілотники атакували позиції біля міста Абу-Камаль

У вівторок вночі, 17 вересня, невідомі безпілотники завдали удар по будівлям біля сирійського міста Абу-Камаль на кордоні з Іраком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, безпілотники в районі міста Абу-Камаль завдали удару по позиціях бойовиків "Хашид Шаабі", або "Народних мобілізаційних сил", яких підтримує Іран. В результаті події ніхто не постраждав.

Джерела в галузі безпеки в Іраку повідомили, що атака безпілотного літального апарату вразила сирійську територію у Абу-Камалі, не надавши додаткової інформації.

Нагадаємо, раніше невідомі безпілотники атакували найбільший в Саудівській Аравії нафтопереробний завод. У результаті сталися перебої з поставками нафти в Бахрейн. Також рекордно підскочила ціна на нафту.

США підозрюють в атаці на Саудівські НПЗ Іран. Трамп заявив, що Америка готова завдати нищівного удару у відповідь, але він "не бажає ні з ким війни".

У той же час американський президент зазначив, що остаточну крапку в пошуку того, хто винен в цьому ударі, ще не поставлено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президенти Росії, Туреччини та Ірану провели тристоронню зустріч в Анкарі, на якій домовилися координувати зусилля по стабілізації обстановки на північному сході Сирії.

Іран відмовився від переговорів з США США оприлюднили знімки, які підтверджують причетність Ірану до атак на НПЗ
Новини України ІранбеспилотникСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся