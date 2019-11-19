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Сподіваюся, скоро їх не буде: Кошовий розповів про проблеми в оточенні Зеленського

STYLERЖиття    19.11.2019 - 07:37
Сподіваюся, скоро їх не буде: Кошовий розповів про проблеми в оточенні Зеленського
Євген Кошовий (Фото: РБК-Україна)

Кошовий розповів, що Зеленський збирається зробити з деякими людьми зі свого оточення

Євген Кошовий, актор студії "Квартал 95" і друг Володимира Зеленського, розповів про те, що відбувається в оточенні президента України. Він зазначив, що Зеленський зараз придивляється до деяких людей, щоб звільнити. Про це Кошовий повідомив в авторській програмі Дмитра Гордона "Гордон".

Євген Кошовий зізнався, що йому не подобаються деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського.

"Мені не подобаються ті, хто вставляє палиці в колеса", - зазначив актор і додав, що в оточенні Зеленського зараз є такі люди і висловив думку, що їх скоро там не буде.

"Я дуже на це сподіваюсь. Тому що, розмовляючи при зустрічі з президентом про цих людей...Він прекрасно все розуміє і – як би це правильно сказати? – придивляється, щоб потім прибрати", - пояснив Кошовий.

Він розповів, що після того, як Володимир Зеленський став президентом, до нього часто звертаються з проханням щось передати. А під час виборів навіть пропонували гроші.

"Відразу просили посади. "Якщо мене зробить тим-то, розповім усе. Кажу: "Ну так розкажи зараз – і побачиш, що буде" – сказав Кошовий.

Актор додав, що люди, які пропонували гроші, у Верховну Раду не потрапили.

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Новини України Володимир ЗеленськийЄвген Кошовий
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