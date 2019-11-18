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Посилали один одного: Кошовий розповів про сварки з Зеленським

STYLERПерсони    18.11.2019 - 10:50
Посилали один одного: Кошовий розповів про сварки з Зеленським
Кошовий розповів про сварку з Зеленським (колаж РБК-Україна)

Євген Кошовий зізнався, що ставало причиною сварок з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський та Євген Кошовий кращі друзі. Але бували випадки, коли зірки "Кварталу 95" сварилися. Правда, ненадовго. Про причини таких сварок Кошовий розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами нинішнього лідера "Кварталу 95", вони з Зеленском сварилися хіба що під час роботи над новими сценаріями і написанням жартів, одним словом - у творчому процесі.

"Кричали один на одного, посилали один одного в дупу..." - сказав Кошовий, додавши, що до бійок ніколи не доходило.

"Ми ніколи не билися... Я ніколи не бився з президентом, так", - зазначив гуморист.

При цьому Кошовий підкреслив, що на сьогоднішній день він є кращим другом президента.

"Як був, так і залишився. Був кращим другом Володимира Зеленського - став кращим другом президента... Як Сашка Пікалов сказав: я єдиний у світі бідний кум президента. У нас є свої пріоритети, ми не женемося за якимись швидкими грошима..." - зазначив актор.

Також зірка гумористичних шоу в інтерв'ю зізнався, що досі радиться з Зеленським з приводу якихось творчих питань, пов'язаних з "Кварталом 95".

"Ми радимося тільки по творчості... Ну, не можу сказати, що радимося. Скажімо так, при зустрічі розповідаємо деякі жарти, щоб його трошки розслабити. Ну, порже, нормально", - сказав Кошовий.

Євген Кошовий розповів про дружбу і сварки з Володимиром Зеленським

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