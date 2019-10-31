Я можу щось донести туди: Кошовий відповів на чутки про політичні амбіції (відео)

Кошовий розповів, що хоче стати мером Києва (Фото: колаж РБК-Україна

Євген Кошовий розповів історію, що його записали в партію "Слуга народу"

Володимир Зеленський не пропонував своєму другові та колишньому колезі по студії "Квартал 95" Євгену Кошовому жодної посади в уряді. Про це розповів сам актор в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Шоумен наголосив, що це питання з президентом навіть не обговорювали.

"Я відразу сказав, що я в політику не піду, я себе там не бачу, я цьому не вчився", - сказав Кошовий, а на ремарку журналіста, що зараз ніхто цього не вчиться, розсміявся та визнав: "Це так, це ви в точку зараз вцілили!"

Євген Кошовий і Володимир Зеленський на сцені (фото: cita.com.ua)

"Але не моє це. Мені шоу-бізнесу вистачає. За ті роки, проведені в шоу-бізнесі... і теж, не найчистіша "квартира", якщо можна так сказати, то зайти в "хол", в якому бруд ллється звідусіль - це жорстко", - розповів Євген.

Також комік прокоментував чутки про те, що нібито збирається стати мером Києва.

"Ну так, звичайно, зрозуміло, що люди серіал "Слуга народу" переносять у життя: так, значить, цей - міністр оборони, той - міністр закордонних справ, Олена (Кравець) - глава НБУ... це все не кіно, це все доросле життя. Точно також і з пародіями на Віталія Володимировича (Кличка)", - говорить Євген.

Євген Кошовий розповів про своє ставлення до політики (Фото: скріншот)

Він зазначив, що не збирається балотуватися в мери столиці та вже давно сказав усім журналістам, що в політику не піде.

При цьому Кошовий поділився кумедною історією, що його прізвище деякі люди використовують в анкетах - нібито він в партії та збирається стати главою КМДА. Так, нещодавно друг йому розповів, що бачив анкету, яку роздавали біля будинку - там у списку можливих мерів Києва під №8 зазначено "Євген Кошовий, партія "Слуга народу".

"Мало того, що люди не розуміють, що я не член партії, так ще мене намагаються туди проти волі..." - обурився Кошовий.

"Мені це не треба, я не хочу туди. Я спостерігаю зі сторони, спілкуюся з простими людьми, з такими ж, як ми... Я можу щось донести туди - в Офіс президента або Кабінет міністрів - про те, чого хоче народ", - резюмував він.

Євген Кошовий зізнався, чи збирається зайнятися політикою (Відео: YouTube / В гостях у Гордона)