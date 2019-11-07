ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перестріляти Раду: зірка "95 Кварталу" розкрив секрет успіху "Слуги народу"

STYLERЖиття    07.11.2019 - 11:16
Перестріляти Раду: зірка "95 Кварталу" розкрив секрет успіху "Слуги народу"
Серіал "Слуга народу" (Колаж РБК-Україна)

Олександр Пікалов розкрив задум творців серіалу "Слуга народу"

Актор і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Пікалов розповів, яка мета була у творців серіалу "Слуга народу" і чому фільм став таким популярним. Секрети він розкрив в інтерв'ю для видання Armyinform.

Олександр Пікалов зазначив, що серіал не був передвиборною агітацією Володимира Зеленського та початкова мета творців була в тому, щоб показати, наскільки українцям набридло те, що відбувається в політиці, показати, що вони обговорюють на кухні під час спілкування.

Перестріляти Раду: зірка &quot;95 Кварталу&quot; розкрив секрет успіху &quot;Слуги народу&quot;

"Слуга народу" (Фото: facebook.com/sluga95)

"Коли зараз хтось каже, що фільм, а потім і серіал "Слуга народу" – це передвиборна кампанія Володимира Зеленського, мені смішно, тому що це повна нісенітниця. Адже починалося все це як екранізація спілкування людей на кухні. Ми хотіли показати політикам, що спілкується простий народ, які теми обсмоктують вдома, що їм не подобається і чому мріють, як в одному з епізодів фільму, просто взяти і перестріляти всю Верховну Раду. Ми хотіли показати, наскільки людям набридло все, що відбувалося у верхівці", - пояснив актор.

Перестріляти Раду: зірка &quot;95 Кварталу&quot; розкрив секрет успіху &quot;Слуги народу&quot;

"Слуга народу" (Фото: facebook.com/sluga95)

Він додав, що нецензурні слова, які герой Зеленського Голобородько "гнув" – це внутрішній стан кожного українця.

"Переконаний: коли президентом став той, хто сам відчував це невдоволення владою і ситуацією в країні, зміни все ж таки повинні відбутися. Вся країна чекає. І я теж", - резюмував Пікалов.

Ми не відмовили: Квартал показав унікальні архівні фото Зеленського Кіркоров вдарив Зеленського: відео набирає популярність в мережі
Новини України Володимир ЗеленськийКвартал 95Слуга народа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся