Когда начнутся зимние каникулы в школах Украины: точный график

Зимние каникулы в Украине 2020 (Фото: pinterest)

Зимние каникулы в Украине продлятся больше двух недель

Зимние каникулы в Украине начнутся в понедельник, 23 декабря. По факту, отдыхать украинские школьники начнут уже в субботу, 21 декабря. Продлятся каникулы до 7 января включительно. Таким образом, у детей получится продолжительный отдых – 18 дней.

Учебные заведения в Украине имеют право самостоятельно определять дату начала и окончания каникул, но именно период с 23 декабря по 7 января рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Кроме того, появилась памятка для школьников и их родителей о том, чего не стоит делать во время каникул.

УЧЕНИК! Береги себя!

1. Постоянно соблюдай правила дорожного движения. Никогда не нарушай их, это опасно для жизни. Переходи улицу только в отведенных местах. Не устраивай игры на проезжей части улицы. Правильно пользуйся общественным транспортом.

2. Не играй спичками и другими легковоспламеняющимися предметами. Будь осторожен с газом. Не включай его без разрешения родителей и без надобности.

3. Не украшает елку ватой, бумажными игрушками. Не зажигай бенгальские огни, свечи.

4. Не трогай неизвестные тебе предметы. При обнаружении взрывоопасных предметов, сообщи взрослым.

5. Будь осторожен с электроприборами. Не включай их все. Не прикасайся к оголенных проводов.

6. Не трогай бездомных кошек и собак. Общение с ними приводит к несчастным случаям.

7. Не ходи на водоемы. Тонкий лед - это опасно для жизни.

8. Не заходи в лифт с незнакомыми людьми.

9. Будь осторожен во время катания на санках, лыжах, коньках. Не гуляй долго во время сильных морозов.

Дорогой ученик, заботься о своем здоровье и жизни!

Зимние каникулы в Украине 2020 (Фото: pinterest)

Уважаемые родители!

1. Не оставляйте детей без присмотра. Знайте, где и с кем бывают Ваши дети, чем они занимаются.

2. Выпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему о правилах дорожного движения, не позволяйте покупать петарды, зажигать бенгальские огни.

3. Не оставляйте колющие, режущие предметы и спички в доступном для детей месте.

4. Не допускайте переохлаждения ребенка. Постоянно напоминайте о правилах собственной безопасности.

Уважаемые родители, заботьтесь о здоровье и жизни Вашего ребенка!