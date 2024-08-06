"Наче сестри": Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)

Оля Полякова, яка нещодавно висловилася про Винника , цього разу присвятила зворушливий допис своїй мамі Світлані. З нагоди її дня народження, який жінка відзначала 5 серпня, співачка поділилася теплими сімейними кадрами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці розповідає, про що саме йшлося у її пості та як відреагувала мережа.

Полякова показала маму

На знімках мама зірки позує у різні моменти свого життя. Так, можна побачити і її спільні фото з онуками, зі знаменитою донькою, а також кадри, на яких вона постала сама.

У підписі до них Оля подякувала жінці за життя, неоціненну турботу та любов.

Світлана Полякова з онучками (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У моєї мами день народження! Дуже хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя, любові! І звісно, подякувати за життя. Якби не ти, так багато прекрасного світ би не побачив! Люблю!" - написала Полякова.

Реакція мережі

Тим часом підписники не пошкодували теплих слів для родини. Чимало юзерів зазначили, що Світлана та Оля - дуже схожі між собою і виглядають наче сестри. Ось деякі коментарі користувачів мережі на цю тему:

"Оце гени! Три покоління красунь"

"Оля, це не мама, це сестричка"

"Мама у вас дуже гарна, як і всі ваші дівчата. Ви всі дуже красиві!"

"Оце я розумію - гени!"

"Мама неймовірно красива і молода. Їй має бути десь під 60, але виглядає на 35-40"

"Здоров'я вашій мамі, нев'янучої краси та ще довгі роки насолоджуватися вашими успіхами й набутися разом. Дуже красива вона у вас, ви наче сестри"

"Матусі здоров'я, щоб вона пишалася не тільки донечкою, а й внучатами та правнуками".

Світлана також прокоментувала допис доньки, залишивши наступні слова:

"Дякую моя доросла і дуже маленька дівчинка, яка потребує великої галактичної любові. Хочу, щоб ти її отримала, і була щаслива".

Мама Олі Полякової Світлана (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

До слова, відомо, що Світлана Іванівна Полякова працює лікарем-педіатром. Вітчим співачки є дипломатом.

Нагадаємо, Оля Полякова з 2004 року перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Пара виховує двох доньок: Марію та Алісу.

Доньки співачки Марія та Аліса (Фото: instagram.com/polyakovamusic)