ua en ru
Вт, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Наче сестри": Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)

Вівторок 06 серпня 2024 12:37
UA EN RU
"Наче сестри": Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото) Оля Полякова з мамою (Фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Любов Блажко

Оля Полякова, яка нещодавно висловилася про Винника, цього разу присвятила зворушливий допис своїй мамі Світлані. З нагоди її дня народження, який жінка відзначала 5 серпня, співачка поділилася теплими сімейними кадрами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці розповідає, про що саме йшлося у її пості та як відреагувала мережа.

Полякова показала маму

На знімках мама зірки позує у різні моменти свого життя. Так, можна побачити і її спільні фото з онуками, зі знаменитою донькою, а також кадри, на яких вона постала сама.

У підписі до них Оля подякувала жінці за життя, неоціненну турботу та любов.

&quot;Наче сестри&quot;: Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)&quot;Наче сестри&quot;: Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)&quot;Наче сестри&quot;: Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)Світлана Полякова з онучками (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У моєї мами день народження! Дуже хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя, любові! І звісно, подякувати за життя. Якби не ти, так багато прекрасного світ би не побачив! Люблю!" - написала Полякова.

Реакція мережі

Тим часом підписники не пошкодували теплих слів для родини. Чимало юзерів зазначили, що Світлана та Оля - дуже схожі між собою і виглядають наче сестри. Ось деякі коментарі користувачів мережі на цю тему:

  • "Оце гени! Три покоління красунь"
  • "Оля, це не мама, це сестричка"
  • "Мама у вас дуже гарна, як і всі ваші дівчата. Ви всі дуже красиві!"
  • "Оце я розумію - гени!"
  • "Мама неймовірно красива і молода. Їй має бути десь під 60, але виглядає на 35-40"
  • "Здоров'я вашій мамі, нев'янучої краси та ще довгі роки насолоджуватися вашими успіхами й набутися разом. Дуже красива вона у вас, ви наче сестри"
  • "Матусі здоров'я, щоб вона пишалася не тільки донечкою, а й внучатами та правнуками".

Світлана також прокоментувала допис доньки, залишивши наступні слова:

"Дякую моя доросла і дуже маленька дівчинка, яка потребує великої галактичної любові. Хочу, щоб ти її отримала, і була щаслива".

&quot;Наче сестри&quot;: Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)Мама Олі Полякової Світлана (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

До слова, відомо, що Світлана Іванівна Полякова працює лікарем-педіатром. Вітчим співачки є дипломатом.

Нагадаємо, Оля Полякова з 2004 року перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Пара виховує двох доньок: Марію та Алісу.

&quot;Наче сестри&quot;: Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою (фото)Доньки співачки Марія та Аліса (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Почитайте також, що просять українські зірки у своїх райдерах.

Ще ми писали про 10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Зірки шоу-бізнесу Співаки
NEWS
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП