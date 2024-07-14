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10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Воскресенье 14 июля 2024 09:00
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10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью Виктор Павлик и Оля Полякова (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитости часто отличаются необычным ростом - от очень низкого до гигантского. Они умело используют свои природные данные в карьере.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Виктор Павлик

Рост певца Виктора Павлика - 163 см. В школе он чувствовал себя неловко из-за этого, но впоследствии стал мечтать о встрече с высокой девушкой, чтобы "пробежать между ее ног". Об этом он рассказал в интервью Екатерине Осадчей в шоу "Светская жизнь", которая была выше его на голову.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Виктор Павлик с Екатериной Осадчей (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Виктория Булитко

Юморист и певица Виктория Булитко имеет рост, как у дюймовочки, - 154 сантиметра. И по этому поводу она совсем не комплексует.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Христина Соловий

А вот эта артистка выше Булитко всего на один сантиметр.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Наталья Могилевская

Трудно поверить, но у Натальи Могилевской рост лишь 162 сантиметра.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya​​)

Монатик

Певец, рост которого составляет 164 сантиметра, никогда не пытался этого скрыть - стилисты одевали его в свободную одежду и большие шляпы, из-за чего Дмитрий Монатик казался еще ниже. Однако это не помешало ему построить блестящую карьеру.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Полякова, Ефросинина, Никитюк

Певица и две ведущие являются настоящими длинноногими теледевами. Во всех рост составляет 180 сантиметров, а у Оли Поляковой рекордная длина ног - 126 сантиметров.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Маша Ефросинина, Оля Полякова и Леся Никитюк (фото: соцсети звезд)

Потап

А вот Потап считается настоящим великаном. Рост у него - 195 сантиметров.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Алла Костромичева

Супермодель, безусловно, очень высокая - 179 сантиметров. Однако благодаря своим параметрам и удачно подобранной одежде она кажется еще выше. Мы уверены, что многие зрительницы "Супермодели по-украински" считали, что суровая Алла имеет рост не менее 185 сантиметров.

10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Раньше мы рассказывали о 5 украинских звездах, которые скрывают своих любимых.

Также писали о вернувшихся к русскому языку звездах.

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