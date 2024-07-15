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От шоколадных яиц до 100 газет: что просят украинские звезды в своих райдерах

Понедельник 15 июля 2024 09:00
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От шоколадных яиц до 100 газет: что просят украинские звезды в своих райдерах Ірина Білик і Вєрка Сердючка (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитости могут быть весьма привередливыми. Чтобы известный человек согласился на гастроли, необходимо создать для него комфортные и подходящие условия. Перечень требований такой звезды называется райдером, и в нем может быть указано что угодно.

Что обязательно должно быть в гримерках украинских селебрити из нашего списка - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дмитрий Монатик

В райдер певца Monatik, который недавно попал в скандал из-за выступления на роскошной свадьбе украинцев в Италии, входит лишь одно необычное требование - шоколадные яйца "Kinder". Эта прихоть у него еще с 2015 года.

От шоколадных яиц до 100 газет: что просят украинские звезды в своих райдерах

Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Ирина Билык

54-летняя исполнительница Ирина Билык утверждает, что именно благодаря ей в украинском шоу-бизнесе появилось понятие "райдер".

Сначала запросы звезды были скромными - хлеб, вареная колбаса, сыр и лимонад. Впоследствии к списку добавился коньяк, но его быстро исключили из-за вредного влияния на голосовые связи.

В 2013 году Ирина решила сменить гастрономические предпочтения, добавив сало и соленые огурцы для удовлетворения своих зрителей на концертах.

От шоколадных яиц до 100 газет: что просят украинские звезды в своих райдерах

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Оля Полякова

Оля Полякова решила однажды проверить организаторов на внимательность, включив в свой райдер тройку белых коней и салат из дубовых листьев для козы.

Однако на самом деле ей достаточно французской минеральной воды, элитного шампанского и зеркал во весь рост.

От шоколадных яиц до 100 газет: что просят украинские звезды в своих райдерах

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Верка Сердючка

Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, прославился тем, что однажды включил в свой райдер 100 газет. Они использовались для создания конфетти на выступлениях, придавая шоу "феерическим" спецэффектам.

От шоколадных яиц до 100 газет: что просят украинские звезды в своих райдерах

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka​​​)

Настя Каменских

Певица Настя Каменских, активно продвигающая свою карьеру за границей, имеет райдер на пять страниц. Среди основных требований - место в бизнес-классе на самолете, отдельные автобусы для команды и проживание в пятизвездочном отеле.

В ее гримерке должна быть минеральная вода, определенные виды алкогольных напитков, зеркало, миндальное молоко, орехи, свежие овощи и фрукты, мясная нарезка, махровые полотенца и отпариватель.

От шоколадных яиц до 100 газет: что просят украинские звезды в своих райдерах

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamensku​​)

Раньше мы рассказывали о 10 украинских звездах, чей рост станет для вас неожиданностью.

Также мы писали о 8 мировых звездах, посетивших Украину во время войны.

При написании материала использовались следующие источники: информационное агентство Конкурент, ТЭТ, издание Телеграф.

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Ирина Билык Оля Полякова MONATIK Звезды шоу-бизнеса
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