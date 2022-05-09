"На ваших руках кров": росіян на 9 травня "привітали" на ТБ
У Росії 9 травня громадян країни оригінально привітали зі святом. На одному з телевізійних каналів замість програми розмістили звернення: "На ваших руках кров".
Про це повідомляється в Telegram-каналі Верховної Ради України.
Відзначимо, що це справа рук хакерів, які вже не вперше зламують систему телебачення.
"На ваших руках кров тисяч українців і сотень убитих дітей. Телебачення і влада брешуть – ні війні!",- написали на екранах хакери.
Цікаво, що таку картинку росіяни спостерігають на різних провайдерах і телевізійних сервісах. Хакерам, можливо, вдалося проникнути в системи телекомунікаційних компаній. Серед яких: Ростелеком;
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Як ми раніше писали, російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові сайти Німеччини. Відповідальність взяло на себе об'єднання Killnet.
Раніше Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Здогадно, кібератаку провели російські хакери.