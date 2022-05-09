"На ваших руках кров": росіян на 9 травня "привітали" на ТБ

У Росії 9 травня громадян країни оригінально привітали зі святом. На одному з телевізійних каналів замість програми розмістили звернення: "На ваших руках кров".

Про це повідомляється в Telegram-каналі Верховної Ради України.

Відзначимо, що це справа рук хакерів, які вже не вперше зламують систему телебачення.

"На ваших руках кров тисяч українців і сотень убитих дітей. Телебачення і влада брешуть – ні війні!",- написали на екранах хакери.

Цікаво, що таку картинку росіяни спостерігають на різних провайдерах і телевізійних сервісах. Хакерам, можливо, вдалося проникнути в системи телекомунікаційних компаній. Серед яких: Ростелеком;

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