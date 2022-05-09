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"На ваших руках кров": росіян на 9 травня "привітали" на ТБ

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Понеділок 09 травня 2022 10:23
"На ваших руках кров": росіян на 9 травня "привітали" на ТБ У Росії оригінально привітали громадян з 9 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії 9 травня громадян країни оригінально привітали зі святом. На одному з телевізійних каналів замість програми розмістили звернення: "На ваших руках кров".

Про це повідомляється в Telegram-каналі Верховної Ради України.

Відзначимо, що це справа рук хакерів, які вже не вперше зламують систему телебачення.

&quot;На ваших руках кров&quot;: росіян на 9 травня &quot;привітали&quot; на ТБ&quot;На ваших руках кров&quot;: росіян на 9 травня &quot;привітали&quot; на ТБ&quot;На ваших руках кров&quot;: росіян на 9 травня &quot;привітали&quot; на ТБ

"На ваших руках кров тисяч українців і сотень убитих дітей. Телебачення і влада брешуть – ні війні!",- написали на екранах хакери.

Цікаво, що таку картинку росіяни спостерігають на різних провайдерах і телевізійних сервісах. Хакерам, можливо, вдалося проникнути в системи телекомунікаційних компаній. Серед яких: Ростелеком;
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Як ми раніше писали, російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові сайти Німеччини. Відповідальність взяло на себе об'єднання Killnet.

Раніше Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Здогадно, кібератаку провели російські хакери.

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