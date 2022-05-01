Російські хакери атакували державні сайти Молдови
Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Імовірно, кабератаку провели російські хакери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що за кібератакою може стояти російське угруповання Killnet, яке проводить операції проти країн, які підтримують Україну.
"Угруповання здійснило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС і на веб-інфраструктуру НАТО, а в останні дні були атаковані сайти держорганізацій в Румунії", - зазначили в СІБ.
Також повідомляється, що на даний момент вживаються заходи для відбиття атак на державну інфраструктуру Молдови.
Нагадаємо, раніше американська компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому говориться, що російські хакери ще в 2021 році заклали основу для вторгнення в Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.