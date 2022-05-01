ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські хакери атакували державні сайти Молдови

Новость на русском →
Кишинів, Неділя 01 травня 2022 14:51
Російські хакери атакували державні сайти Молдови Фото: російські хакери провели кібератаку на Молдову (freepik-com)
Автор: Олександр Мороз

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Імовірно, кабератаку провели російські хакери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що за кібератакою може стояти російське угруповання Killnet, яке проводить операції проти країн, які підтримують Україну.

"Угруповання здійснило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС і на веб-інфраструктуру НАТО, а в останні дні були атаковані сайти держорганізацій в Румунії", - зазначили в СІБ.

Також повідомляється, що на даний момент вживаються заходи для відбиття атак на державну інфраструктуру Молдови.

Нагадаємо, раніше американська компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому говориться, що російські хакери ще в 2021 році заклали основу для вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова Кібератака
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни