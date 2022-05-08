Російські хакери атакували державні сайти Німеччини

Російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові сайти Німеччини. Відповідальність взяло на себе об'єднання Killnet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Нападкам піддалися, зокрема, портали Міністерства оборони, Бундестагу, федеральної поліції і ряду поліціянтів служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца.. За даними Spiegel, це були акції протесту проти постачання озброєння Україні. Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) повідомило, що подібні атаки з технологічної точки зору не дуже витончені і можуть бути легко відображені за допомогою стандартних технологій.