Російські хакери атакували державні сайти Німеччини
Російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові сайти Німеччини. Відповідальність взяло на себе об'єднання Killnet.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Нападкам піддалися, зокрема, портали Міністерства оборони, Бундестагу, федеральної поліції і ряду поліціянтів служб федеральних земель.
Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца..
За даними Spiegel, це були акції протесту проти постачання озброєння Україні. Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) повідомило, що подібні атаки з технологічної точки зору не дуже витончені і можуть бути легко відображені за допомогою стандартних технологій.
Раніше Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови зафіксувала хакерську атаку на державні сайти. Здогадно, кібератаку провели російські хакери.
Нагадаємо, американська компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому говориться, що російські хакери ще у 2021 році заклали основу для вторгнення в Україну.