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"На ваших руках кровь": россиян на 9 мая "поздравили" на ТВ

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 10:23
"На ваших руках кровь": россиян на 9 мая "поздравили" на ТВ В России оригинально поздравили граждан с 9 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России 9 мая граждан страны оригинально поздравили с праздником. На одном из телевизионных каналов вместо программы разместили обращение: "На ваших руках кровь".

Об єтом сообщается в Telegram-каналле Верховной Рады Украины.

Отметим, что это дело рук хакеров, которые уже не впервые взламывают систему телевидения.

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"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей. Телевидение и власть лгут – ни войне!", - написали на экранах хакеры.

Интересно, что такую ​​картинку россияне наблюдают на разных провайдерах и телевизионных сервисах. Хакерам, возможно, удалось проникнуть в системы телекоммуникационных компаний. Среди которых: Ростелеком;
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Как мы ранее писали, российские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. Ответственность взяло на себя объединение Killnet.

Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала хакерскую атаку на государственные сайты. Предположительно, кибератаку провели российские хакеры.

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